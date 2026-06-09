Έρευνα του Reuters αποκαλύπτει πως η οικογένεια Τραμπ κέρδισε το υπέρογκο ποσό με ελάχιστο ή καθόλου ρίσκο για τους ίδιους.

Το Reuters εισχωρεί στα έγκατα της αυτοκρατορίας των κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ και αποκαλύπτει πώς κατάφερε να αποκομίσει κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν συνέβη το ίδιο και με τους εξωτερικούς επενδυτές ωστόσο.

Ήταν Ιανουάριος του 2025 όταν όλοι είχαν πάθει εμμονή με τα κρυπτονομίσματα. Ο Τραμπ ετοιμαζόταν να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του. «GET YOUR $TRUMP NOW» (πάρε τώρα το κρυπτονόμισμα Τραμπ) αυτό το μήνυμα έφτασε τότε σε κινητά αρκετών ψηφοφόρων. Πολλοί σκέφτηκαν ότι ήταν εξαιρετικό. Αν ο Τραμπ έβαζε το όνομά του πίσω από αυτό το κρυπτονόμισμα, θα είναι μία νόμιμη επένδυση, σκέφτηκαν πολλοί. Η έρευνα του Reuters αποκαλύπτει την παγίδα.

Τα τελευταία χρόνια ο Ντόναλντ Τραμπ ακολούθησε ένα απλό εγχειρίδιο δράσης για να χτίσει τον πλούτο του: δημιουργεί ένα προϊόν, μία εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο, βάζει το όνομά του σε αυτό, συχνά δεν επενδύει δικά του χρήματα το προωθεί πολύ δυναμικά και ενεργά και στη συνέχεια περιμένει να έρθει το χρήμα.

Από τα μέσα του 2024, όταν έχτιζε την προεκλογική του καμπάνια για την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος και η οικογένειά του εφάρμοσαν το ίδιο αυτό πλάνο στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Και τα αποτελέσματα για εκείνους είναι εξαιρετικά.

Στόχος της έρευνας του Reuters είναι να ορίσει πόσα χρήματα κέρδισε η οικογένεια Τραμπ από τα βασικά κρυπτονομίσματά της, πόσα επένδυσε η ίδια η οικογένεια στον εαυτό της και πώς κινήθηκαν οι επενδυτές σε αυτή την περίπτωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η διεξοδική έρευνα του Reuters κατέληξε στο συμπέρασμα πως η οικογένεια Τραμπ κέρδισε περίπου 2,3 δισ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα, με ελάχιστο ή καθόλου ρίσκο για τους ίδιους. Αντίστοιχα, οι άλλοι επενδυτές υπέστησαν συνολικές ζημίες περίπου 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Για να καταλήξουν σε αυτά τα συμπεράσματα, οι συντάκτες της έρευνας βασίστηκαν σε προηγούμενα στοιχεία σχετικά με τα κέρδη της οικογένειας Τραμπ από κρυπτονομίσματα, εξέτασαν χιλιάδες σελίδες εταιρικών εγγράφων, μαρτυρίες από περισσότερους από 12 συμβούλους και ακαδημαϊκούς κρυπτονομισμάτων ενώ πήραν συνεντεύξεις από 27 μεμονωμένους επενδυτές.

Τα ελάχιστα ρίσκα των Τραμπ

Το αρχικό κόστος για το μεγαλύτερο τμήμα κρυπτονομισμάτων της οικογένειας, την World Liberty Financial (WLFI), πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, και το project $TRUMP, ήταν πιθανότατα κάτω από ένα εκατομμύριο δολάρια. Αυτά διατέθηκαν για την ανάπτυξη κώδικα, τη δημιουργία site και τα νομικά έξοδα, σύμφωνα με δύο καθηγητές οικονομικών, έναν καθηγητή νομικής και τέσσερις συμβούλους του κλάδου.

«Πρόκειται για μικρά ποσά», δήλωσε ο Seoyoung Kim, αναπληρωτής καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Santa Clara, προσθέτοντας ότι το κόστος θα μπορούσε να ήταν ακόμη χαμηλότερο εάν η ανάπτυξη και οι διαβουλεύσεις πληρώνονταν με tokens αντί για μετρητά.

Δύο εταιρείες εισηγμένες στον Nasdaq, η ALT5 Sigma (πλέον AI Financial Corp.) και American Bitcoin, έφεραν εκατομμύρια στην οικογένεια Τραμπ. Σύμφωνα με εταιρικά έγγραφα που αναφέρουν τις μετοχές της οικογένειας, οι μετοχές αυτές αποκτήθηκαν χωρίς πληρωμένες σε μετρητά. Δεν υπάρχουν αποδείξεις που θα δείχνουν πως ο Τραμπ επένδυσε δικά του χρήματα. Την ανάλυση έκαναν επαγγελματίες της οικονομίας και της επενδυτικής αγοράς.

Καμία από τις εταιρείες αυτές, τον Ντόναλντ Τραμπ, και τους γιους του Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ δεν απάντησαν στο Reuters.

Κέρδη άνω των 2 δισ. δολαρίων

Τα κέρδη της οικογένειας από τα κρυπτονομίσματα συγκεντρώθηκαν κυρίως σε πωλήσεις token. Η World Liberty Financial δήλωσε πως κέρδισε 1,4 δισ. δολάρια από πωλήσεις 30 δισ. κυβερνητικών token. Από αυτά περίπου τα 987 εκατ. δολάρια πήγαν στην οικογένεια Τραμπ, υπολογίζοντας το 75% των μετοχών τους και το κόστος. Το ποσό αυτό περιελάμβανε τόσο τις άμεσες πωλήσεις των token της WLFI σε επενδυτές και 538 εκατ. δολάρια, που προέκυψαν από συμφωνία μέσω της οποίας η World Liberty Finance πούλησε token σε μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία κρυπτονομισμάτων, την ALT5 Sigma.

Ωστόσο, η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα μεγαλύτερο εν δυνάμει κέρδος από τις πωλήσεις token της World Liberty Finance: τον Σεπτέμβριο του 2025 η εταιρεία είπε ότι κατείχε 3 δισ. λιγότερα token από αυτά που είχε δηλώσει στο παρελθόν, σημειώνοντας πως αυτά τα token δεν ζητήθηκαν ή δεν διατέθηκαν για να καλύψουν τη ζήτηση, ωστόσο δεν ανέφερε την πραγματική πώληση.

Οι ειδικοί εκτιμούν πως αν είχαν πωληθεί αυτά τα token με τους νόμους της αγοράς, θα μπορούσε να αποδώσει τουλάχιστον 460 εκατ. δολάρια επιπλέον εισόδημα στην οικογένεια Τραμπ.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα συνολικά κέρδη από τις πωλήσεις token της World Liberty για την οικογένεια Τραμπ τότε ξεπερνούσε τα 1,4 δισ. δολάρια, ποσό που αντιπροσώπευε το κύριο μέρος του συνολικού εισοδήματος από τα project με τα κρυπτονομίσματα ύψους 2,3 δισ. δολαρίων.

Εκπρόσωπος της World Liberty Finance σημείωσε πως η εταιρεία δεν επιβεβαιώνει την μεθοδολογία της αξίας των tokens, οιύτε υπολογίζει τις επενδυτικές θέσεις, άρα τα νούμερα ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται.

Το project του κρυπτονομίσματος $TRUMP επίσης φεν αποκαλύπτει εισοδήματα. Ανάλυση στοιχείων της Blockchain δείχνει πως οι πωλήσεις token μέσω online πλατφορμών και οι μεταφορές σε ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων υποδεικνύει δραστηριότητα πώλησης. Σύμφωνα με υπολογισμούς, τέτοιες κινήσεις ανταποκρίνονται σε πωλήσεις, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν κέρδη πάνω από 880 εκατ. δολάρια. Μαζί με πωλήσεις από άλλα κανάλια και οδούς, το συνολικό εισόδημα υπολογίζεται περίπου στα 1,2 δισ. δολάρια.

Εν συντομία, οι υπολογισμοί σχετικά με τις πωλήσεις της World Liberty Finance και των tokens $TRUMP λαμβάνουν υπόψη μόνο τις ενέργειες που μπορούν να επιβεβαιωθούν από αξιόπιστες πηγές. Δεν περιλαμβάνουν τιην αξία token εκατοντάδων εκατομμυριών δολαρίων, των οποίων τα δεδομένα των κινήσεων σύμφωνα με το blockchain, καταγράφηκαν στα πορτοφόλια των traders ή άλλων επενδυτών. Δεν έχει διαπιστωθεί εάν τα token χρησιμοποιήθηκαν ως εγγύηση, ρευστότητα σε κάποιο χρηματιστήριο ή για άλλους σκοπούς.

Οι ALT5 Sigma και American Bitcoin αποκάλυψαν στοιχεία γαο τον αριθμό των μετοχώ που πωλήθηκαν και των funds που αναπτύχθηκαν στα τέλη Μαρτίου του 2026. Από τον Αύγουστο του 2025, η τιμή της ALT5 ξεπέρασε τα 9 δολάρια αλλά μέχρι τα τέλη του Απρίλη έπεσε ξανά στα 0,75 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές έχασαν σχεδόν 675 εκατ. δολάρια.

«Η American Bitcoin τηρεί αυστηρά πρότυπα] δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Gautier Lemyze-Young. Από την πρώτη μέρα, έχουμε εφαρμόσει ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο διακυβέρνησης με καθορισμένους ρόλους, ευθύνες και εμπορικούς όρους».

Η πτώση της τιμής της μετοχής της American Bitcoin οδήγησε τους Τραμπ σε κέρδη. Ο Έρικ Τραπ έλαβε μερίδιο 9% στην American Bitcoin, σύμφωνα με τα αρχεία. Ειδικοί που εξέτασαν τον ισολογισμό της εταιρείας δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν στοιχεία ότι έβαλε ο ίδιος χρήματα στο project. Οι μετοχές του γιου του Τραμπ, Έρικ, τις οποίες δεν μπορεί να πουλήσει, εξακολουθούσαν να αξίζουν πάνω από 70 εκατομμύρια δολάρια στα τέλη Απριλίου. Το μερίδιο του Ντόναλντ Τραμπ Τζ. δεν αποκαλύφθηκε. Την ίδια ώρα η Hut 8 αγόρασε token της World Liberty Finance λίγο μετά τη δημιουργία του American Bitcoin, αποφέροντας κέρδη 19 εκατ. δολαρίων στην οικογένεια Τραμπ. Η τιμή του Bitcoin από τον Σεπτέμβρη έπεσε από τα 11 δολάρια στα 1,15 δολάρια μέχρι τα τέλη του Απριλίου, προκαλώντας απώλειες στους επενδυτές που ξεπερνούσαν τα 200 εκατ. δολάρια.

Συνολικά, οι υπολογισμοί υποδεικνύουν ότι οι εξωτερικοί επενδυτές υπέστησαν σημαντικές απώλειες, την ώρα που η οικογένεια Τραμπ απέσπασε ένα σημαντικό μέρος των κερδών του project με τα κρυπτονομίσματά της μέσω της συσσώρευσης token και της ελεγχόμενης επιρροής τους στο μάρκετινγκ και την θέση τους στην αγορά.

Η επίγνωση τέτοιων οικονομικών αποτελεσμάτων υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας και του προσεκτικού ελέγχου σε αδιαφανή projects για κρυπτονομίσματα, ειδικά όταν η επιτυχία τους συνδέεται στενά με γνωστά δημόσια πρόσωπα και την επιρροή τους στην αγορά.