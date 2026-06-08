Το Axios αποκαλύπτει πώς Ισραήλ και Ιράν λίγο έλειψε να παρασύρουν ξανά τον Τραμπ πίσω στον πόλεμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios, πως σε επικοινωνία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου του διαμήνυσε πως αν επιστρέψει στον πόλεμο με το Ιράν, ίσως βρεθεί να πολεμάει μόνος του.

Οι τελευταίες 24ώρες υπογράμμισαν τον κίνδυνο οι ΗΠΑ να παγιδευτούν για μία ακόμα φορά σε πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να τις αποφύγει, αναφέρει το Axios. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ απαίτησε από Ισραήλ και Ιράν να σταματήσουν τις επιθέσεις, αν και άγνωστο παραμένει για πόσο καιρό.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς, ενώ συμπληρώνονται 100 ημέρες πολέμου, ο Τραμπ ούτε έχει εξασφαλίσει ακόμα μία συμφωνία για το τέλος του πολέμου αλλά και πέρασε τις τελευταίες ώρες προσπαθώντας να αποφύγει μία νέα κλιμάκωση της έκρυθμης κατάστασης με τον πόλεμο του Ιράν.

Ο Τραμπ έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ένα δίλημμα, σχολιάζει το Axios. Από τη μία, αντιλαμβάνεται ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατο για τον σύμμαχο και φίλο του Μπενιαμίν Νετανιάχου να αφήσει αναπάντητη μία πυραυλική επίθεση από το Ιράν και από την άλλη ανησυχεί πως μία τέτοια επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ολοκληρωτική κλιμάκωση του πολέμου ξανά. Ο Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Axios, πως προειδοποίησε ωστόσο τον Νετανιάχου ότι αν επιστρέψει σε έναν πόλεμο απέναντι στο Ιράν, ίσως και να βρεθεί να παλεύει μόνος του.

Σύμφωνα με το Axios ο Τραμπ τηλεφώνησε την Κυριακή το βράδυ στον Νετανιάχου και του ζήτησε να μην προβεί σε αντίποινα, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είτε θα πετύχαινε μια συμφωνία με το Ιράν σε λίγες μέρες- κάτι που θα καθιστούσε περιττές τις νέες επιθέσεις- είτε δεν θα κατάφερνε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, άρα σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ηγηθεί των επιθέσεων στο Ιράν, δήλωσε ισραηλινή πηγή.

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Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια τρίτη ισραηλινή πηγή σημείωσαν στο Axios πως το τηλεφώνημα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου ήταν πολύ πιο ήρεμο από εκείνο που προηγήθηκε πριν από λίγες μέρες. Σε εκείνο το τεταμένο τηλεφώνημα ο Τραμπ φέρεται να αποκάλεσε «τρελό» τον Νετανιάχου ενώ αργότερα εκείνος με τη σειρά του ερωτώμενος σχετικά σε συνέντευξη, υποβάθμισε τις φήμες.

Αμερικανός αξιωματούχος περιέγραψε την τελευταία επικοινωνία τους ως «ευγενική», ενώ ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι «κανείς δεν φώναξε».

Από την άλλη πλευρά, ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η μη απάντηση στην ιρανική επίθεση θα ήταν κακή για το Ισραήλ, κακή για τις ΗΠΑ και κακή για τη συμφωνία που προσπαθούσε να διαπραγματευτεί ο Τραμπ. Το επιχείρημά του Νετανιάχου ήταν ότι η αδράνεια θα έστελνε το μήνυμα ότι το Ιράν έχει το πάνω χέρι και μπορεί να αποτρέψει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από το να αναλάβουν στρατιωτική δράση.

Το τηλεφώνημα έληξε χωρίς σαφή απόφαση από τον Νετανιάχου. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που ήταν παρόντες, ένιωσαν ότι ο Τραμπ κατάφερε ωστόσο να κερδίσει περισσότερο χρόνο ξανά.

Ο Νετανιάχου ένιωσε ότι ενώ ο Τραμπ ήταν αντίθετος με τα αντίποινα, «δεν ήταν ένα κατηγορηματικό "Οχι"», δήλωσε ισραηλινή πηγή. «Δεν υπάρχει τρόπος ο Μπίμπι να ερμηνεύσει αυτά που του είπε ο πρόεδρος ως συμφωνία. Του ειπώθηκε ρητά ότι ο πρόεδρος δεν το υποστήριζε, αλλά κάνει αυτό που κάνει», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Μετά τη συνάντηση με τον αρχηγό ασφαλείας του και τους διοικητές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο ότι αποφάσισε να προχωρήσει με τα χτυπήματα. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε στη συνέντευξη ότι το Ισραήλ «μας ειδοποίησε πολύ αργά» για τα χτυπήματα της Κυριακής. «Ήταν ήδη καθ' οδόν. Αλλά τελικά περιόρισα το ισραηλινό χτύπημα», είπε ο Τραμπ.

Την ίδια ώρα Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι μίλησαν με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Κυριακή το βράδυ για να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τους στόχους που θα δεχθούν επίθεση. ο Νετανιάχου τη Δευτέρα, επιβεβαίωσε ότι ενημέρωσε τον Τραμπ για τις κινήσεις που επρόκειτο να κάνει.

Με πληροφορίες του Axios