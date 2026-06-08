Ο Τραμπ κατηγόρησε το NBC ότι είναι «μονόπλευρο και διεφθαρμένο δίκτυο» και αποφάσισε να τερματίσει τη συζήτηση «γιατί ανέχτηκε αρκέτα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε απότομα από συνέντευξή του στο NBC, αφού δέχθηκε επανειλημμένα πιέσεις από την παρουσιάστρια της εκπομπής, Κρίστεν Γουέλκερ, σχετικά με διάφορους αμφιλεγόμενους ισχυρισμούς του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η οποία μεταδόθηκε την Κυριακή στην εκπομπή «Meet The Press», ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι τόσο οι τρέχουσες προκριματικές εκλογές στην Καλιφόρνια όσο και οι προεδρικές εκλογές του 2020 ήταν «στημένες».

Όταν η Γουέλκερ τον πίεσε για αποδείξεις σχετικά με την διαδικασία στην Καλιφόρνια, εκείνος είπε: «Το μόνο που έχω να κάνω είναι να κοιτάζω και να ακούω».

Αφού η παρουσιάστρια απάντησε ότι «αυτό δεν αποτελεί απόδειξη», ο Τραμπ κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι είναι «διεφθαρμένα», προτού τερματίσει πρόωρα τη συνέντευξη λέγοντας χαρακτηριστικά: «Συγγνώμη, ας το σταματήσουμε εδώ γιατί ανέχτηκα αρκετά».

Ο Τραμπ διατηρεί μια τεταμένη σχέση με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, κατηγορώντας τα συχνά για μεροληψία εναντίον του.

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Η συνέντευξη, η οποία πραγματοποιήθηκε σε έναν αχυρώνα - αφού ο Τραμπ έδινε το παρών σε μια εκδήλωση με αγρότες στο Ουισκόνσιν - καθυστέρησε επανειλημμένα λόγω τεχνικών προβλημάτων, αλλά και εξαιτίας της βροχής που χτυπούσε τη μεταλλική σκεπή. Το NBC ανέφερε ότι ο ίδιος αποχώρησε 50 λεπτά αφού ξεκίνησε η συνέντευξη την Παρασκευή.

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Μεγάλο μέρος της συνέντευξης αφορούσε ερωτήσεις της Γουέλκερ προς τον Τραμπ για τη σύγκρουση με το Ιράν, με τον ίδιο να επιμένει ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να δράσουν για να εμποδίσουν την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, αλλά και πως αυτό δεν θα εξελιχθεί σε έναν «ατέρμονο πόλεμο».

«Είμαστε εκεί για λίγους μήνες και η απειλή έχει σε μεγάλο βαθμό εξουδετερωθεί», δήλωσε.

Περίπου έξι λεπτά πριν αποχωρήσει από το πλατό, οι δυο τους συζήτησαν για το ταμείο «κατά της εργαλειοποίησης», ένα σχέδιο που πλέον έχει εγκαταλειφθεί και προέβλεπε τη δημιουργία ενός ταμείου ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποζημίωση ατόμων που ισχυρίζονται ότι στοχοποιήθηκαν ή ερευνήθηκαν άδικα από την κυβέρνηση. Το σχέδιο προκάλεσε έντονες επικρίσεις από Δημοκρατικούς και ορισμένους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι υποστήριξαν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποζημιώσεις προς άτομα που διώκονται για την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Οι δυο τους συζήτησαν, στη συνέχεια, για το εν λόγω περιστατικό, ενώ ο πρόεδρος δέχτηκε εκ νέου πιέσεις αφού επανέλαβε τον ανυπόστατο ισχυρισμό του ότι οι εκλογές του 2020 ήταν στημένες.

Ο Τραμπ στράφηκε στις προκριματικές εκλογές της Καλιφόρνια, όπου οι ψήφοι εξακολουθούν να καταμετρώνται προκειμένου να προσδιοριστεί ποιοι δύο υποψήφιοι θα βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Είπε ότι τα αποτελέσματα δεν είχαν ανακοινωθεί μετά από τέσσερις ημέρες, προσθέτοντας: «Κλέβουν στις εκλογές».

«Έχετε αποδείξεις που να το υποστηρίζουν αυτό;» απάντησε η Γουέλκερ.

«Έχω μάτια και αυτιά», απάντησε ο πρόεδρος. «Μα αυτό δεν αποτελεί απόδειξη», παρενέβη εκείνη.

Τα πλήρη αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί στην πολιτεία, όπου οι καθυστερήσεις είναι συνηθισμένες λόγω μιας ιδιαίτερα σχολαστικής διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων και της ευρείας χρήσης της επιστολικής ψήφου.

«Είναι διεφθαρμένοι», συνέχισε, «ακριβώς όπως είσαι κι εσύ διεφθαρμένη».

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«Για να είμαστε δίκαιοι, δεν είμαι διεφθαρμένη. Αλλά ας συνεχίσουμε», ανταπάντησε εκείνη.

«Είσαι είτε διεφθαρμένη είτε χαζή», επέμεινε εκείνος, για να καταλήξει λίγο αργότερα: «Ας το σταματήσουμε εδώ γιατί ανέχτηκα αρκετά. Ευχαριστώ χρυσή μου, να περνάς καλά».

Η Γουέλκερ προσπάθησε να συνεχίσει τη συνέντευξη, αλλά ο Τραμπ τη διέκοψε: «Κάθισα στη βροχή μαζί σου για μια ώρα [...] και σου έδωσα αρκετό χρόνο. Θα έπρεπε να "συμμαζέψετε" τον Τύπο σας, γιατί ξέρεις κάτι; Μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να είναι σπουδαία με έναν ανέντιμο Τύπο».

Στη συνέχεια έκανε μια χειρονομία προς τους ανθρώπους πίσω από την κάμερα, λέγοντας «ελάτε, πάμε», προτού σηκωθεί και αποχωρήσει από το πλατό.

Μετά τη μετάδοση της συνέντευξης, η Γουέλκερ δήλωσε πως μίλησε με τον Τραμπ το Σάββατο και «αναγνωρίσαμε και οι δύο τις επιπλοκές που προκάλεσε η βροχή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Συμφώνησε να καθίσει μαζί μου για μια ακόμα συνέντευξη στο "Meet the Press"».

«Εκνευρίστηκα λίγο γιατί έβρεχε», υποστήριξε ο ίδιος ο Τραμπ λίγο αργότερα. «Έκανα μια συνέντευξη στον πιο όμορφο αχυρώνα που έχω δει, αλλά έβρεχε και ήταν με το NBC Fake News κι έτσι εκνευρίστηκα μαζί τους».

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