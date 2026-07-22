Ο Γιώργος Βλάχος δήλωσε αυτό που συζητούν σχεδόν όλοι στη ΝΔ, άλλοι για να το αποτρέψουν και άλλοι για να το ...επιταχύνουν- Ο κομβικός ρόλος του Αντ. Σαμαρά- Αλλάζουν όλα αν ο Τσίπρας ξεπεράσει το 20%.

Ναι σε κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό της ΝΔ και τη συμμετοχή του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό εφόσον αυτό υποδείξει το εκλογικό σώμα λέει (ΕΔΩ) ο Γιώργος Βλάχος!

Πριν τον «γαλάζιο» βουλευτή Ανατολικής Αττικής το θέμα στο τραπέζι είχε θέσει ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζοντας πως η ΝΔ μπορεί να συνεργαστεί μετεκλογικά με το κόμμα Σαμαρά, αρκεί αυτός να μην θέσει ως όρο να μην είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης! Το Μαξίμου, κάτω από τις διαστάσεις που έλαβε το θέμα «άδειασε» τότε τον υπουργό Υγείας, πλην όμως δεν τόλμησε να κάνει το ίδιο ή και να προχωρήσει σε πειθαρχικά μέτρα κατά του Γ. Βλάχου προφανώς γιατί θα ...φουντώσει το θέμα.

Είναι όμως υπαρκτό το θέμα ή απλώς αποτελεί «όνειρο θερινής νυκτός» όσων τον αντιπολιτεύονται στο εσωτερικό της ΝΔ;

-Από τη στιγμή που η αυτοδυναμία δεν φαίνεται στον ορίζοντα η κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές είναι το πιθανότερο ενδεχόμενο. Προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσφύγει σε δεύτερες εκλογές προκειμένου να αυξήσει το ποσοστό του αν και αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ποσοστό της πρώτης κάλπης. Αν το ποσοστό είναι κάτω από το 30% ο Κ. Μητσοτάκης θα ελπίζει σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο ίδιος θα ηγείται του συμμαχικού κυβερνητικού σχήματος που πιθανόν προκύψει. Αν το ποσοστό είναι κάτω από 30% και πολύ περισσότερο κάτω από 28% όπως δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τότε κανένα κόμμα δεν θα δεχθεί κυβερνητική συνεργασία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά θα ζητήσει άλλο πρόσωπο από το πρώτο κόμμα.

-Να θυμίσουμε πως αν αποβούν άκαρπες οι διερευνητικές εντολές που θα λάβουν τα τρία πρώτα κόμματα κατά σειρά μεγέθους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι υποχρεωμένος εκ του Συντάγματος να συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών και να εξαντλήσει τις πιθανότητες για σχηματισμό κυβέρνησης. Προφανώς ο Κωνσταντίνος Τασούλας δεν θα ακολουθήσει το «πνεύμα» του νόμου στις πρώτες εκλογές πλην όμως σε τυχόν δεύτερες θα αναγκαστεί να πιέσει για σχηματισμό κυβέρνησης αφού

-ανεξαρτήτως του τι λέγεται σήμερα- η χώρα δεν μπορεί να συνεχίζει χωρίς κυβέρνηση και κυρίως δεν μπορεί να οδηγηθεί σε τρίτες εκλογές. Ποιος θα δεχθεί εκεί κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη; Προφανώς κανείς!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Ερώτημα είναι εάν ο Κ. Μητσοτάκης θα μπορεί να παραμείνει αρχηγός της ΝΔ αν αποδεχθεί κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς τον ίδιο πρωθυπουργό. Τυπικά βεβαίως και θα μπορεί να το πράξει, εκτός και αμφισβητηθεί από το εσωτερικό του κόμματός του. Ακόμα και αν παραμείνει θα αναγκαστεί να προσφύγει σε έκτακτο Συνέδριο διεκδικώντας την επανεκλογή του. Η άλλη λύση είναι να υποβάλλει μετά από σύντομο διάστημα την παραίτησή του και το Συνέδριο της ΝΔ να επιλέξει τον διάδοχό του στην ηγεσία αφού προηγουμένως η Κοινοβουλευτική Ομάδα εκλέξει πρόεδρό της.

-Κομβικό ρόλο στις εξελίξεις εντός της θα παίξει ο Αντώνης Σαμαράς με το νέο του κόμμα. Αν προσφερθεί για συνεργασία με τη ΝΔ θέτοντας ως προϋπόθεση να μην είναι ο Κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός η ηγεσία της ΝΔ θα δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο στην προσπάθειά της να παραμείνει ο Κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός.

-Σε περίπτωση πάντως που η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα λάβει στις κάλπες 20% και πολύ περισσότερο αν το περάσει τότε αλλάζουν όλα. Και οι δεύτερες εκλογές να γυρίσουν μπούμερανγκ στον Κ. Μητσοτάκη!