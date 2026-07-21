Η πρόταση είχε εμφανιστεί από τον πρωθυπουργό ως η «τομή για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους» την επομένη της απόφασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αποδείχτηκε απλός αντιπερισπασμός!-Τι συνέβη στη «γαλάζια» ΚΟ.

Μπροστά σε νέο αντάρτικο βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ που είχε ως θέμα την «γαλάζια» πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση με αποτέλεσμα να πάρει πίσω το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή! Ένα ασυμβίβαστο που είχε παρουσιάσει ως την εξυγιαντική πρόταση για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους και του ρουσφετιού, την επομένη της δημοσιοποίησης της πρότασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την παραπομπή βουλευτών της ΝΔ και «γαλάζιων» στελεχών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ!

Σήμερα, ο πρωθυπουργός όχι απλώς παίρνει πίσω την πρόταση, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, αλλά και επιτίθεται ο ίδιος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γιατί ...παραπέμπονται μόνο τέσσερις βουλευτές της ΝΔ για το σκάνδαλο, γεγονός για το οποίο ...πανηγυρίζει (!) και με κορυφαία στελέχη του κόμματός του, πρώην υπουργοί, να διαπομπεύουν την επικεφαλής της Εισαγγελίας κυρία Κοβέσι!

Το θέμα του ασυμβίβαστου έθεσε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Βλάχος, ενώ μετά από αυτόν έλαβε το λόγο ο επικεφαλής της ΝΔ για την Συνταγματική Αναθεώρηση Ευριπίδης Στυλιανίδης ο οποίος και είπε στον πρωθυπουργό πως «δεν έχει πλειοψηφία αυτή η άποψη»! «Είναι σαφές, ότι και από την πρόταση που έχουμε επεξεργαστεί, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα δεν συμφωνεί και αυτό που έχουμε ως δυνητική δυνατότητα είναι ο επανακαθορισμός των ασυμβίβαστων με αυξημένη πλειοψηφία, αλλά αυτή τη στιγμή δε βλέπω κάποια διάθεση στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο να κινηθούμε προς πιο σκληρά ασυμβίβαστα υπουργού και βουλευτή, το σέβομαι. Αν διαγνώσουμε ότι αυτή η διάταξη θα πρέπει να βγει τελείως, θα το κάνουμε», είπε παρεμβαίνοντας ο πρωθυπουργός, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έκανε το σήμα «τέλος» με τα χέρια του, προλαβαίνοντας τους υπολοίπους βουλευτές που επρόκειτο να μιλήσουν εναντίον του ασυμβιβάστου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Dnews, κόντρα στο ρεύμα των ημερών της εξαγγελίας Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο, ως τρόπου αντιμετώπισης του πελατειακού κράτους, αποκάλυψε εξ αρχής, την ίδια ημέρα, τον αντιπερισπασμό του πρωθυπουργού. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» μάλιστα την ίδια ημέρα, 6 Απριλίου 2026, με τίτλο «Τα παραλειπόμενα της εξαγγελίας του πρωθυπουργού για το "ασυμβίβαστο" υπουργού και βουλευτή» (ΕΔΩ) αποκάλυπταν τη σκοπιμότητα και το ανεφάρμοστο της κίνησης: «Το ότι η εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για την καθιέρωση, μέσω της προσεχούς συνταγματικής αναθεώρησης, «ασυμβίβαστου» μεταξύ υπουργού και βουλευτή είναι ένας ακόμη –από τους συνήθεις για τον πρωθυπουργό– αντιπερισπασμός ενόψει της δεινής θέσης στην οποία έχει περιέλθει είναι «ηλίου φαεινότερο». Αυτό προκύπτει σαφέστατα από το ότι κάθε φορά που φθάνει σε κάποιο αδιέξοδο κάνει και μια πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος. Με άλλες λέξεις, και το Σύνταγμα, κατά τη νοοτροπία του Μαξίμου, είναι ένα επικοινωνιακό βέλος στη φαρέτρα της πολιτικής του άμυνας όταν δυσκολεύουν τα πράγματα».

Σήμερα ο πρωθυπουργός αφήνει αιχμές για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επιτρέπει αν δεν παρακινεί στελέχη του κόμματός του να υβρίζουν την Λάουρα Κοβέσι και παίρνει πίσω το ασυμβίβαστο ως να μην τρέχει τίποτε!

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