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Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι θα μπορούν να βλέπουν το ποσό της σύνταξής τους στο λογαριασμό τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας

Σε δύο ημερομηνίες θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Αυγούστου για τους μισθωτούς και μη μισθωτούς συνταξιούχους.

Για τους συνταξιούχους που υπάγονται στον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ, καθώς και για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι αντίστοιχες επικουρικές συντάξεις.

Αντίστοιχα, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, του Δημοσίου και των υπόλοιπων Ταμείων μισθωτών θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026. Μαζί θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Αυγούστου:

ΟΑΕΕ: Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

ΟΓΑ: Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

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ΕΤΑΑ: Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

Νέοι συνταξιούχοι μετά την 1/1/2017: Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

ΙΚΑ: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

ΝΑΤ: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Δημόσιο: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Υπόλοιπα Ταμεία μισθωτών ΕΦΚΑ: Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Υπενθυμίζεται ότι η ταυτόχρονη καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό των συνταξιούχων.

Ο e-ΕΦΚΑ έδωσε στη δημοσιότητα το αναλυτικό πρόγραμμα καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για το επόμενο δίμηνο, διατηρώντας το καθιερωμένο μοντέλο των δύο ξεχωριστών ημερομηνιών πληρωμής, με διαχωρισμό ανάμεσα σε μη μισθωτούς και μισθωτούς συνταξιούχους.

Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, τόσο σε μισθωτούς όσο και σε μη μισθωτούς που έχουν ενταχθεί στο ενιαίο σύστημα από 1/1/2017 και μετά

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι θα μπορούν να βλέπουν το ποσό της σύνταξής τους στο λογαριασμό τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή από την επόμενη Δευτέρα, 27 Ιουλίου.

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών ενταγμένων ταμείων)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Αντίστοιχα, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ των τραπεζών από το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου.

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Οι δύο ημερομηνίες

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.