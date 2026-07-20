Η υπόθεση έφτασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ). Τελικά της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Πρόστιμο 1.000 ευρώ επιβλήθηκε σε γυναίκα επειδή άνοιξε την τραπεζική θυρίδα του συζύγου της μετά τον θάνατό του και πριν γίνει η επίσημη απογραφή του περιεχομένου της, όπως προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

Η υπόθεση έφτασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), καθώς η γυναίκα προσέφυγε κατά του προστίμου, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε πως απαγορευόταν να ανοίξει τη θυρίδα. Όπως ανέφερε, είχε οριστεί πληρεξούσια του συζύγου της και πίστευε ότι μπορούσε να την επισκεφθεί και μετά τον θάνατό του.

Το θέμα αποκαλύφθηκε όταν ξεκίνησε η επίσημη διαδικασία για το άνοιγμα και την απογραφή της θυρίδας στο πλαίσιο της κληρονομιάς. Κατά τη διαδικασία αυτή, η θυρίδα βρέθηκε κενή. Ωστόσο, από τα στοιχεία της τράπεζας και συγκεκριμένα από το αρχείο των επισκέψεων διαπιστώθηκε ότι η σύζυγος του αποβιώσαντος είχε ήδη ανοίξει τη θυρίδα μετά τον θάνατό του και πριν πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη απογραφή. Η γυναίκα υποστήριξε ότι όταν άνοιξε τη θυρίδα ήταν ήδη άδεια και ότι δεν αφαίρεσε χρήματα, τιμαλφή ή άλλα αντικείμενα. Επικαλέστηκε επίσης το γεγονός ότι δεν γνώριζε τη σχετική απαγόρευση και τόνισε ότι δεν είχε πρόθεση να παραβιάσει τον νόμο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δύσκολη οικονομική της κατάσταση και ζήτησε να μειωθεί το πρόστιμο.

Η ΔΕΔ, ωστόσο, δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της και επικύρωσε το πρόστιμο των 1.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από το σκεπτικό της απόφασης, για την επιβολή της συγκεκριμένης διοικητικής κύρωσης δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί ότι κάποιος είχε πρόθεση να παραβιάσει τον νόμο. Αρκεί να έχει διαπιστωθεί ότι έγινε η παράβαση.

Η «παγίδα» που αγνοούν οι κληρονόμοι

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει μια «παγίδα» που μπορεί να αγνοούν πολλοί κληρονόμοι. Όταν ο κάτοχος τραπεζικής θυρίδας πεθάνει, δεν σημαίνει ότι οι συγγενείς ή ακόμη και πρόσωπα που είχαν προηγουμένως εξουσιοδότηση μπορούν αυτομάτως να την ανοίξουν και να παραλάβουν το περιεχόμενό της. Η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία για την απογραφή των αντικειμένων που μπορεί να βρίσκονται μέσα στη θυρίδα, ώστε να διαπιστωθεί εάν αποτελούν μέρος της κληρονομιαίας περιουσίας. Για τον λόγο αυτό, όσοι βρίσκονται σε αντίστοιχη περίπτωση θα πρέπει πριν από οποιαδήποτε κίνηση να ενημερώνονται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, καθώς ακόμη και ένα άνοιγμα της θυρίδας χωρίς πρόθεση απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο.