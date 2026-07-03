Τι εντόπισαν οι αρχές και επέβαλαν πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Η Περιφέρεια Αττικής επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ στην HONDOS CENTER A.E.E. Πολυκαταστήματα Εμπορίας Καλλυντικών Ειδών Νεωτερισμού, έπειτα από αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου σε κατάστημά της στη Λεωφόρο Κηφισίας 16, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 4784/02-07-2026 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η έλλειψη υποχρεωτικών πινακίδων τιμών σε δύο προϊόντα, συγκεκριμένα σε μεσοδόντιο βουρτσάκι TePe και σε ξυραφάκι Intuition Flow.

Η παράβαση κρίθηκε ότι αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 7 και 10 του Ν. 4177/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 2Α των Κανόνων Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ., όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την Υπουργική Απόφαση 35952/2023, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 2Ε παρ. 1 προβλέπεται η επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους 2.000 ευρώ.