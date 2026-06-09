«Λειψό» το μισόκιλο ψωμί, πώς διαπιστώθηκε η παράβαση και επιβλήθηκε πρόστιμο.

Πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ επιβλήθηκε σε αρτοποιείο, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι προϊόν που πωλούνταν ως ψωμί βάρους 500 γραμμαρίων υπολειπόταν σημαντικά του αναγραφόμενου βάρους.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2026, έπειτα από καταγγελία καταναλωτή. Οι ελεγκτές εξέτασαν το προϊόν «ρουστίκ 0,5 kg», το οποίο πωλούνταν προς 1,60 ευρώ ανά τεμάχιο. Κατά τη ζύγιση δύο τεμαχίων διαπιστώθηκε ότι το πραγματικό τους βάρος ήταν 425 και 420 γραμμάρια αντίστοιχα, αντί των 500 γραμμαρίων που υποδήλωνε η ονομασία του προϊόντος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, οι καταναλωτές κατέβαλλαν αντίτιμο για προϊόν μισού κιλού, ενώ στην πράξη παραλάμβαναν μικρότερη ποσότητα. Για τον λόγο αυτό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, καθώς κρίθηκε ότι η επιχείρηση παραβίαζε τις διατάξεις που διέπουν την ορθή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα χαρακτηριστικά και την ποσότητα των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι στα αρτοποιητικά προϊόντα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια το βάρος και η τιμή, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει ακριβώς τι αγοράζει. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ζητούν επαναζύγιση των προϊόντων κατά την αγορά τους, προκειμένου να διαπιστώνεται η αντιστοιχία μεταξύ του αναγραφόμενου και του πραγματικού βάρους.

Δείτε την απόφαση για το πρόστιμο εδώ