Η ανάρτηση της Ρίας Ελληνίδου στα social media για τις διαδικτυακές απάτες.

Με μία νέα ανάρτηση επέστρεψε το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουνίου, η Ρία Ελληνίδου στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μέσω της οποία αναφέρεται στις διαδικτυακές απάτες που φέρουν το όνομά της.

Όπως αποκάλυψε, έχει τύχει να εντοπίσει λογαριασμό με το δικό της ονοματεπώνυμο, χωρίς ωστόσο η ίδια να είναι η διαχειρίστρια του προφίλ.

Μέσω του βίντεο που δημοσίευσε, θέλησε να αποσαφηνίσει ότι δεν φέρει κάποια ευθύνη σχετικά με το γεγονός, ενώ παρακινεί τους ακόλουθούς της να κάνουν αναφορά στους ψεύτικους λογαριασμούς.

Στο απόσπασμα ακούγεται να λέει: «Συχνά μου στέλνετε μηνύματα ότι κάποιος λογαριασμό με το όνομά μου σας στέλνει μηνύματα, σας πιάνει συζήτηση και ενδεχομένως σας ζητάει χρήματα. Πολύ επιτήδειοι εκμεταλλεύονται ονόματα καλλιτεχνών ή διάφορων τέλος πάντων για να το κάνουν αυτό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν είμαι η Αστυνομία! Μπορείτε να κάνετε αναφορά, και εγώ κάνω αναφορά όταν πέφτω σε ένα ψεύτικο λογαριασμό δικό μου ή κάποιου άλλου καλλιτέχνη. Αλλά πραγματικά, το πιστεύετε; Δεν τσεκάρετε καθόλου τον λογαριασμό που σας στέλνει μήνυμα και πιάνετε συζήτηση; Και σας ευχαριστώ που θέλετε να με προστατέψετε και μου λέτε: «Στο λέμε για να γνωρίζεις», αλλά δεν προστατεύετε εμένα, εσάς προστατεύετε. Εγώ γνωρίζω ποιοι είναι οι δικοί μου λογαριασμοί, οπότε παιδιά, απλά κάντε αναφορά. Αυτό μπορούμε να κάνουμε όλοι».

{https://www.tiktok.com/@riaellinidou/video/7647204639640784130}