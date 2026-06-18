Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη σκηνή των MAD VMA.

Η Ρία Ελληνίδου, με αφορμή την παρουσία της στα MAD VMA την Τετάρτη 17 Ιουνίου, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη.

Η ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης, αναφέρθηκε στο νέο της τραγούδι «Σαφάρι» και στην απήχηση που φαίνεται να έχει στον κόσμο:

«Ναι, νομίζω πρώτη φορά βλέπω ένα τραγούδι… Το έβγαλα Παρασκευή και το Σάββατο το τραγουδούσε όλο το μαγαζί. Δεν το έχω ξανά δει αυτό το πράγμα. Ήταν σοκ!», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια απάντησε σε ερώτημα αναφορικά με το πώς αντιμετωπίζει ότι υπάρχει κόσμος που δεν του αρέσει το τραγούδι:

«Δεν αρέσει ποτέ σε όλους ένα τραγούδι. Το θέμα είναι ότι αρέσει σε εμένα! Εμένα, αυτό το τραγούδι μου φτιάχνει τη διάθεση, μου αρέσει πάρα πολύ και τελικά δε φτιάχνει μόνο τη δική μου. Φτιάχνει και του κόσμου».

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Κλείνοντας, όταν δέχτηκε ερώτηση για το σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου και το έχει βρεθεί στο χώρο για να την παρακολουθήσει στη σκηνή των VMA, η Ρία Ελληνίδου αποκρίθηκε: «Το θέμα είναι ότι έχω έρθει εγώ να κάνω το act μου εδώ πέρα τώρα…!».