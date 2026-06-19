Η ξεχωριστή ανάρτηση του Αντώνη Κανάκη και το τραγούδι του που ήρθε στη δημοσιότητα.

Με μία ιδιαίτερη ανάρτηση επέστρεψε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ο Αντώνης Κανάκης, ανακοινώνοντας στους διαδικτυακούς του ακόλουθους, ότι είναι στον «αέρα» ένα τραγούδι με δική του υπογραφή.

Στην δημοσίευση που έκανε την Παρασκευή 19 Ιουνίου, αποκάλυψε στους διαδικτυακούς του φίλους ότι για περίπου τέσσερις δεκαετίες, προσπαθεί να δημιουργεί τα δικά του κομμάτια, ωστόσο ποτέ δεν έχει φτάσει στο να κυκλοφορεί επίσημα ένα από αυτά.

Τη σημερινή ημέρα λοιπόν, την χαρακτηρίζει «ιδιαίτερη», καθώς για πρώτη φορά κυκλοφορεί επίσημα μία δική του δημιουργία.

Το τραγούδι του «Sadness (You ‘re Not Alone)», ξεκίνησε να το επεξεργάζεται πρώτη φορά πριν από περίπου 38 χρόνια και όπως αποκαλύπτει «συνοδεύεται από μία ενδιαφέρουσα ιστορία».

Στα φωνητικά βρίσκεται η Yalena, ενώ πριν από περίπου μία δεκαετία, ξεκίνησε να εργάζεται εκ νέου πάνω σε αυτό σε συνεργασία με τον Kled Mone.

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Στην σχετική ανάρτηση πρόσθεσε ορισμένες από τις σκέψεις του και συμπεριέλαβε το επίσημο link του τραγουδιού στις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Η ανάρτηση του Αντώνη Κανάκη

«Μουσικές γράφω ή σκαρώνω (μου αρέσει πολύ περισσότερο το «σκαρώνω») εδώ και 40 περίπου χρόνια. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο δεν έχω κυκλοφορήσει ποτέ τίποτα δικό μου. Αντιθέτως, τα τελευταία 10 χρόνια έχω κυκλοφορήσει πολλά official remixes.

Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για μένα, γιατί σήμερα είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορεί επίσημα κάτι δικό μου.

Το «Sadness (You ‘re Not Alone)», είναι ένα κομμάτι που αγαπώ πολύ και συνοδεύεται από μια ενδιαφέρουσα ιστορία μέχρι να φτάσει στην τελική του μορφή. Το «σκάρωσα» πριν 38 χρόνια.

{https://www.facebook.com/AntonisKanakisOfficial/posts/pfbid0vMi8khCvJ1mNaQJZLufWY3VXaF8FDgZhwRv3N8n3d8rAYGviBhZ82dR9KCyFEKuzl?locale=el_GR}

Πριν 10 χρόνια περίπου το δουλέψαμε μαζί με τον Kled Mone που εκτός των άλλων, έγραψε και τραγούδησε υπέροχους στίχους.

Μέσα στο μυαλό μου άκουγα παράλληλα και τους στίχους του κλασικού «You ‘re Not Alone» και έτσι ζητήσαμε από την Yalena τα μαγικά της φωνητικά. Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί οδήγησαν στο τελικό αποτέλεσμα.

Περιμένει λοιπόν περίπου μια δεκαετία και κυκλοφορεί επιτέλους σήμερα.

Στο πρώτο σχόλιο το λινκ του lyric videoclip».