Ο Γιάννης Σμαραγδής μετά από την ταινία του «Καποδίστρια» ετοιμάζει το σενάριο για την παραγωγή του «Κολοκοτρώνη».

Ο Γιάννης Σμαραγδής είναι ο σεναριογράφος που «κρύβεται» πίσω από την ταινία του «Καποδίστρια», που κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα του 2025, και αμέσως έγινε το επίκεντρο των συζητήσεων.

Λίγες ημέρες μετά από την πρεμιέρα, η ταινία σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, με εκατοντάδες εισιτήρια να πωλούνται τα πρώτα εικοσιτετράωρα. Η ταινία, συγκέντρωσε πληθώρα από σχόλια τόσο θετικά όσο και λιγότερα καλά.

Αργότερα, έγινε γνωστό ότι ο Γιάννης Σμαραγδής ετοιμάζει την νέα του ταινία που θα αφορά τη ζωή του Κολοκοτρώνη και θα φέρει τον ομώνυμο τίτλο.

Σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει, για να συγγράψει το σενάριό του, έχει απομονωθεί στην εξοχική κατοικία, στο χωριό της αείμνηστης συζύγου του:

«Στις Λιβανάτες, στο χωριό της γυναίκας μου. Εκεί έχω γράψει όλα τα τελευταία σενάρια. Τα προηγούμενα βέβαια, τα είχα γράψει μαζί με την Ελένη, τώρα όμως πρέπει να τα κάνω μόνος μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μίλησε για τη μουσική επιμέλεια του «Καποδίστρια» που έφερε την υπογραφή του Μίνου Μάτσα, με τον καλλιτέχνη να λαμβάνει το αντίστοιχο βραβείο το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου στα MAD VMA.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως μάλιστα αποκάλυψε ο Μίνως Μάτσας, έχει ήδη προετοιμάσει την μουσική για την ταινία του «Κολοκοτρώνη» και αν τα πράγματα ευδοκιμήσουν θα χρησιμοποιηθεί.

Γιάννης Σμαραγδής: «Η αναμονή για τον ‘Κολοκοτρώνη’ είναι πολύ μεγαλύτερη»

Απαντώντας στο ερώτημα για το αν τον έχουν προσεγγίσει ηθοποιοί κα καλλιτέχνες για να συμμετάσχουν στη νέα του ταινία, ο σεναριογράφος απάντησε: «Θα έπρεπε να ρωτάς αν με έχουν αφήσει καθόλου σε ησυχία. Όχι δεν με έχουν αφήσει. Λογικό δεν είναι; Η αναμονή για τον ‘Κολοκοτρώνη’ είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι τον ‘Καποδίστρια’».

Κλείνοντας απάντησε καταφατικά στο αν γνωρίζει ποιος ηθοποιός θα ήθελε να ενσαρκώσει τον βασικό χαρακτήρα του νέου του έργου, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν ξέρει αν θα υπάρξει συμφωνία: «Ναι, ξέρω, αλλά δεν ξέρω αν θέλει ο ίδιος. Πρέπει να τον ρωτήσουμε. Αν δεν ρωτήσουμε πρώτα εκείνον πώς να σας το πω;».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djcvq62k4w7t?integrationId=40599y14juihe6ly}