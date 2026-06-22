Χορήγηση 50 υποτροφιών μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.

Η Παπαστράτος και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσίασαν τη στρατηγική συνεργασία τους, στο επίκεντρο της οποίας είναι η χορήγηση 50 υποτροφιών τα επόμενα πέντε χρόνια και η διασύνδεση με προγράμματα πρακτικής άσκησης.

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece, της Παπαστράτος. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η εταιρεία «επιδιώκει να σταθεί με ουσιαστικό και πρακτικό τρόπο, δίπλα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, στηρίζοντας τη διαδρομή τους από τη γνώση στην πράξη», επισημαίνεται σε ανακοίνωση.

Τα κριτήρια για τις υποτροφίες

Στο επίκεντρο του μνημονίου συνεργασίας είναι η χορήγηση 50 υποτροφιών, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, σε φοιτητές από την περιφέρεια που θα φοιτήσουν στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, αρχής γενομένης από το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Κάθε υποτροφία μπορεί να ανανεώνεται έως και τα 4 χρόνια σπουδών, φτάνοντας σε συνολική αξία 26.000 ευρώ ανά υπότροφο. Η επιλογή των υποτρόφων θα λαμβάνει υπόψη γεωγραφικά και κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και την ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία θα συνεκτιμάται μετά την ολοκλήρωση κάθε έτους σπουδών.

Εξάλλου, το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής σύμπραξης των δύο πλευρών, το οποίο περιλαμβάνει τη διασύνδεση των φοιτητών και πρόσφατων αποφοίτων με το πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης της Παπαστράτος (FutuReady Internship Program), καθώς και αποφοίτων του Τμήματος με το διεθνές πρόγραμμα ανάπτυξης για νέα ταλέντα (Graduates Program).

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Επίσης, προβλέπεται η διάδραση του στελεχειακού δυναμικού της εταιρείας με τους φοιτητές, τόσο μέσω διαλέξεων στο πλαίσιο των προπτυχιακών μαθημάτων όσο και μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, με σκοπό τη σύνδεση της γνώσης με την πράξη.

Με τις υποτροφίες «ενισχύονται οι ίσες ευκαιρίες»

«Η συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την Παπαστράτος αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό παράδειγμα σύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, προς όφελος των φοιτητών και των νέων ανθρώπων που αγωνίζονται να πετύχουν τους στόχους τους», δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, υπογραμμίζοντας πως το ΟΠΑ αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πλέον εξωστρεφή και δυναμικά πανεπιστήμια της χώρας, με ισχυρή διεθνή παρουσία, καινοτόμα προγράμματα σπουδών και σημαντικές ακαδημαϊκές διακρίσεις.

«Η πρωτοβουλία της Παπαστράτος, με την παροχή 50 υποτροφιών, προγραμμάτων καθοδήγησης (mentoring) και ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης, αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στους νέους μας και αναγνωρίζει την προσπάθεια τόσο των ίδιων των φοιτητών όσο και των οικογενειών τους», πρόσθεσε η υπουργός, που μεταξύ άλλων σημείωσε πως το υπουργείο Παιδείας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, χρηματοδοτεί με περισσότερα από 3 εκατ. ευρώ δύο νέα κοινά και διπλά μεταπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία και τις ευκαιρίες που προσφέρει στους φοιτητές του.

«Η συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με την Παπαστράτος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία με ουσιαστικό ακαδημαϊκό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Για το ΟΠΑ, η εξωστρέφεια και η σύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας αποτελούν βασικό μέρος της αποστολής του. Η συγκεκριμένη συνεργασία υπηρετεί έμπρακτα αυτή τη φιλοσοφία, καθώς συνδυάζει την υποστήριξη των φοιτητών με τη δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικής και ακαδημαϊκής εξέλιξης», υπογράμμισε ο πρύτανης του ΟΠΑ, Βασίλης Βασδέκης.

Αναφορικά με τις 50 υποτροφίες, τόνισε ότι η χορήγησή τους «ενισχύει τις ίσες ευκαιρίες, στηρίζει την αριστεία και συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική κινητικότητα. Παράλληλα, οι δράσεις πρακτικής άσκησης, επαγγελματικής ανάπτυξης, διαλέξεων και κοινών ερευνών δημιουργούν μια γόνιμη γέφυρα ανάμεσα στην πανεπιστημιακή γνώση και την πράξη» και ευχαρίστησε την Παπαστράτος για την εμπιστοσύνη και τη συμβολή της σε αυτή την κοινή προσπάθεια.

«Η συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που σήμερα θεμελιώνουμε με την υπογραφή αυτού του μνημονίου, έχει για εμάς ιδιαίτερη σημασία. Όχι μόνο γιατί ενώνουμε δυνάμεις με ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, με ισχυρή παράδοση στη σύνδεση της γνώσης με την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, αλλά γιατί ξεκινάμε να κάνουμε πράξη την πρωτοβουλία FutuReady Greece που μόλις πριν λίγες μέρες ανακοινώσαμε. Θέλουμε να σταθούμε δίπλα στους νέους ανθρώπους που σήμερα σπουδάζουν, ονειρεύονται και προετοιμάζονται για το αύριο», υπογράμμισε η διευθύνουσα σύμβουλος της Παπαστράτος, Τίνα Δάβου.

«Μέσα από το FutuReady Greece, μια πρωτοβουλία παρακαταθήκη για τα 100 χρόνια της Παπαστράτος αλλά και για τη χώρα, διαμορφώνουμε τις συνθήκες ώστε η νέα γενιά να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις και εμείς να συνεχίσουμε να είμαστε χρήσιμοι στην ελληνική κοινωνία, επενδύοντας σε αυτούς που χτίζουν το μέλλον. Στους ανθρώπους της», συμπλήρωσε.