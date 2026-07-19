Η συσκευή των 40 γραμμαρίων χρησιμοποιεί αισθητήρες και μπορεί να εξουδετερώνει έντομα σε απόσταση έως και 8 μέτρων.

Ένα πρωτοποριακό μικροσκοπικό drone που έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει και να εξουδετερώνει κουνούπια πέτυχε ένα σημαντικό τεχνολογικό ορόσημο, πραγματοποιώντας την πρώτη επιτυχημένη εναέρια εξόντωση ιπτάμενου εντόμου.

Η εταιρεία Tornyol Systems δημοσίευσε σχετικό βίντεο, στο οποίο το αυτόνομο drone καταρρίπτει έναν σκώρο κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης, επιδεικνύοντας τις δυνατότητες του συστήματος.

Αν και στο βίντεο δεν εξουδετερώνεται κουνούπι αλλά ένας σκώρος- πιθανότατα για λόγους καλύτερης ορατότητας κατά την επίδειξη- η εταιρεία υποστηρίζει ότι η δοκιμή αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας που θα μπορεί να εξαλείψει τα κουνούπια από περιοχές όπου ζουν άνθρωποι.

{https://x.com/alextoussss/status/2077086243632873540}

Το drone ζυγίζει μόλις 40 γραμμάρια και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συστήματος ανίχνευσης και παρακολούθησης. Σύμφωνα με την Tornyol Systems, τα κουνούπια ευθύνονται για περισσότερους από 700.000 θανάτους κάθε χρόνο παγκοσμίως, καθώς μεταδίδουν σοβαρές ασθένειες όπως η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Επιπλέον, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι προσβάλλονται κάθε χρόνο από ασθένειες που μεταδίδονται μέσω των συγκεκριμένων εντόμων.

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Η τεχνολογία βασίζεται σε έναν ειδικό σταθμό ανίχνευσης, ο οποίος χρησιμοποιεί εκατοντάδες μικρόφωνα και προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα για να δημιουργεί τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου. Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί να ανιχνεύσει κινήσεις της τάξης του 0,1 χιλιοστού και να αναγνωρίσει τα κουνούπια από τον μοναδικό ήχο που παράγουν τα φτερά τους κατά την πτήση.

Αφού εντοπιστεί ο στόχος, ένας υπολογιστής αποστέλλει οδηγίες στο drone, το οποίο κατευθύνεται αυτόνομα προς το έντομο και το εξουδετερώνει σε απόσταση έως και οκτώ μέτρων. Η εταιρεία αναφέρει ότι το επόμενο στάδιο ανάπτυξης προβλέπει τη λειτουργία του συστήματος χωρίς την ανάγκη σύνδεσης με εξωτερικό υπολογιστή, καθώς το απαραίτητο λογισμικό θα ενσωματωθεί απευθείας στον εξοπλισμό.

Η Tornyol Systems έχει ήδη ξεκινήσει να δέχεται προπαραγγελίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταβάλουν επιστρέψιμη προκαταβολή 100 δολαρίων και στη συνέχεια να επιλέξουν είτε μηνιαία συνδρομή 50 δολαρίων είτε εφάπαξ αγορά του συστήματος έναντι 1.100 δολαρίων. Αν η τεχνολογία αποδειχθεί αποτελεσματική σε πραγματικές συνθήκες, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο όπλο στη μάχη κατά των ασθενειών που μεταδίδονται από τα κουνούπια και να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης ενός από τους πιο επικίνδυνους φορείς ασθενειών στον κόσμο.

Πηγή tomshardware.com