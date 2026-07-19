Η σταδιακή αποκλιμάκωση αναμένεται να ξεκινήσει από την Τετάρτη στη βόρεια Ελλάδα και να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα την Πέμπτη.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες ενόψει του καύσωνα που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε την Κυριακή υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, προκειμένου να αξιολογήσει την εξέλιξη του φαινομένου και τα μέτρα αντιμετώπισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των επιστημόνων, το θερμό κύμα θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, όταν σε αρκετές περιοχές της χώρας η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

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Οι περιοχές που θα «ψηθούν»

Στη Θεσσαλία, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη πιθανόν να αγγίξει τους 41 βαθμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στη Στερεά Ελλάδα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ στην περιοχή της Άμφισσας δεν αποκλείεται να καταγραφούν ακόμη και 42 βαθμοί. Την Τετάρτη η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς.

Στη Δυτική Ελλάδα, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν μεταξύ 39 και 40 βαθμών, ενώ στο Αγρίνιο ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει τους 41 έως 42 βαθμούς την Τρίτη.

Στην Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ στην Ήπειρο οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 39 με 40 βαθμούς.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη θα κυμανθεί γύρω στους 37 βαθμούς, με πιθανότητα τοπικά να αγγίξει τους 38-39.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk2gvsw04duh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Η εξέλιξη του θερμού κύματος στην Ελλάδα. Η εικόνα του τριημέρου Δευτέρα – Τετάρτη δείχνει ότι δεν έχουμε απλή “ζεστή περίοδο”, αλλά θερμό επεισόδιο με χαρακτηριστικά καύσωνα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Η κορύφωση φαίνεται να έρχεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ η Τετάρτη παρουσιάζει μεν μια μικρή υποχώρηση στα ανώτερα στρώματα, αλλά όχι τόσο καθαρή ώστε να σημάνει άμεση λήξη του επεισοδίου στις περισσότερες περιοχές.

Στα 850 hPa η πολύ θερμή αέρια μάζα παραμένει εγκατεστημένη πάνω από την ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα. Τη Δευτέρα και την Τρίτη η θερμή μεταφορά είναι πιο οργανωμένη, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να ευνοούν κυρίως τα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τμήματα της Πελοποννήσου και κατά τόπους την Αττική. Εκεί οι μέγιστες θερμοκρασίες μπορούν να κινηθούν κοντά ή πάνω από τους 40°C, ιδίως όπου θα λειτουργήσει καταβατική συνιστώσα ή ασθενής θαλάσσια επίδραση.

Η Τετάρτη θέλει προσοχή στην ερμηνεία. Παρότι φαίνεται μια σχετική κάμψη της θερμοκρασίας στην ανώτερη θερμή μάζα, η επιφανειακή ζέστη δεν υποχωρεί αμέσως. Το έδαφος θα έχει ήδη θερμανθεί έντονα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμένουν υψηλές σε αρκετές περιοχές και ο καύσωνας, με πρακτικούς όρους θερμικής επιβάρυνσης, θα συνεχιστεί στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές. Η ουσιαστική αποδρομή φαίνεται πιο πιθανή από την Πέμπτη, όταν η βορειότερη ροή και η σταδιακή αντικατάσταση της πολύ θερμής αέριας μάζας θα αρχίσουν να ρίχνουν πιο αισθητά τις θερμοκρασίες, πρώτα στα βόρεια και ανατολικά και στη συνέχεια νοτιότερα. Μετά το μεσημέρι θα ακολουθήσει περαιτέρω ανάλυση.

{https://x.com/KolydasT/status/2078739175369482349}

Έκκληση για προσοχή από την Πολιτική Προστασία

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του θερμού επεισοδίου, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, ιδιαίτερα τις ώρες με τις υψηλότερες θερμοκρασίες, να φροντίζουν για την επαρκή ενυδάτωση και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνεται στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αλλά και στους εργαζομένους σε εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι καλούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τη ζέστη.

Παράλληλα, οι αρχές υπενθυμίζουν ότι σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, με τους πολίτες να καλούνται να αποφεύγουν εργασίες στην ύπαιθρο που μπορεί να δημιουργήσουν εστίες ανάφλεξης.

Πρόγνωση για Δευτέρα 20-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα βορειοανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τρίτη 21-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μέχρι τις βραδινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τετάρτη 22-07-2026

Στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.