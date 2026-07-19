Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, βάζοντας στο στόχαστρο υπό κατασκευή πυρηνική εγκατάσταση, σε μια ακόμη κίνηση που εντείνει την ήδη εκρηκτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με αμερικανικές στρατιωτικές πηγές, η επίθεση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκστρατείας κατά ιρανικών στρατιωτικών και στρατηγικών υποδομών. Όπως αναφέρεται, ο στόχος ήταν εγκατάσταση που σχετίζεται με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και βρισκόταν ακόμη σε φάση κατασκευής.

{https://x.com/arabnews/status/2078795892765692319}

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για επιχείρηση υψηλής ακρίβειας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το μέγεθος των ζημιών ή τυχόν ανθρώπινες απώλειες. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις εντάσσονται στην προσπάθεια περιορισμού των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν και αποτροπής νέων επιθέσεων κατά αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για το συγκεκριμένο περιστατικό, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι θα απαντήσει σε κάθε αμερικανική ή ισραηλινή επίθεση, κάνοντας λόγο για «σκληρά αντίποινα».

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Το νέο πλήγμα έρχεται ενώ η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε διαρκή κλιμάκωση, με αλλεπάλληλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, επιθέσεις σε στρατηγικές εγκαταστάσεις και ανταλλαγή απειλών, γεγονός που ενισχύει τις διεθνείς ανησυχίες για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής.