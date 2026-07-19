Μόνο το 2012, το πιο σκληρό έτος των μνημονίων, είχαμε περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές, συνολικά 63!- Ο καθοριστικός ρόλος του Αλέξη Τσίπρα- Από τον θρίαμβο στην τραγωδία ο ΣΥΡΙΖΑ- Η μεγάλη πτώση της ΝΔ- Ο κομβικός ρόλος του Αντ. Σαμαρά.

Σε πλήρη αναντιστοιχία με την κοινωνία αλλά και με το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται στην πράξη βρίσκεται το σημερινό Κοινοβούλιο! Θυμίζει σκηνικό 2012, όταν κόμματα διαλύονταν, εμφανίζονταν νέα, άλλαζαν οι συσχετισμοί δυνάμεων κοκ.

Ας δούμε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της πλήρους ανισορροπίας της Βουλής με την κοινωνία, όπως και τις ...πρωτιές που αυτή κατέχει:

-Οι ανεξάρτητοι βουλευτές τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές ανέρχονταν σε ...54! Και λέμε «τη στιγμή που γράφονταν» αυτές οι γραμμές γιατί δεν γνωρίζουμε τι θέση θα κρατήσουν αυτοί που θα αντικαταστήσουν όσους παραιτούνται ή αν θα έχουμε νέες ανεξαρτητοποιήσεις (βέβαιη πχ εκτιμάται η ανεξαρτητοποίηση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου) ή αν θα υπάρξουν άμεσα μετακινήσεις από κόμμα σε κόμμα ή από ανεξάρτητους σε κόμμα! Σε κάθε περίπτωση, μόνο το 2012, το πιο σκληρό έτος των μνημονίων, είχαμε περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές, συνολικά 63!

-Η Νέα Δημοκρατία που έλαβε στις εκλογές του 2023 40,79% τον Μάιο και 40,56% τον Ιούνιο έχει πέσει στις ευρωεκλογές του 2024 28,31%, ποσοστό το οποίο παλεύει να φτάσει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, δείχνοντας πως τα ποσοστά των ευρωεκλογών δεν οφείλονταν στη «χαλαρή ψήφο» αλλά ήταν η πρώτη ένδειξη για το πού οδεύει το πολιτικό σύστημα.

-Ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέχτηκε αξιωματική αντιπολίτευση με 17,83% τον Ιούνιο του 2023 αλλά μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα πήρε τον μεγάλο κατήφορο! Η ανάδειξη στην ηγεσία του του Στέφανου Κασσελάκη υπήρξε μια τραγική εμπειρία, πλην όμως επί ηγεσίας του η Κουμουνδούρου έλαβε 14,92%, περνώντας το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη που έλαβε μόλις 12,79%! Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε στις εκλογές 47 βουλευτές, αναδείχτηκε από τους ψηφοφόρους αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά μετά από δυο διασπάσεις (Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας του Κασσελάκη) «παρέδωσε» την αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Αξίζει να σημειωθεί πως ποτέ στην ιστορία της χώρας δεν έχει αλλάξει «εν πλω», χωρίς εκλογές δηλαδή, η αξιωματική αντιπολίτευση, όπως και ότι τόσο η Νέα Αριστερά όσο και το κόμμα Κασσελάκη που προήλθαν από τον ΣΥΡΙΖΑ έπαψαν σε σύντομο διάστημα να υπάρξουν ως Κοινοβουλευτικές Ομάδες και τα μέλη τους προστέθηκαν στους ανεξάρτητους βουλευτές!

-Η παρούσα Βουλή έχει επίσης τη θλιβερή πρωτιά να διαθέτει 297 και όχι 300 βουλευτές καθώς 3 βουλευτές των «Σπαρτιατών» κηρύχτηκαν έκπτωτοι και δεν αντικαταστάθηκαν, ενώ οι «σπαρτιάτες» έπαψαν να υπάρχουν το καλοκαίρι του 2025.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Σε όλα τα κόμματα, πλην ΚΚΕ, υπήρχαν διαγραφές, ενώ η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι η μόνη που δεν είχε καμία αλλαγή παραμένοντας με 21 βουλευτές που εξέλεξε το 2023!

Τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού και το επικείμενο του Σαμαρά

-Όπως το 2012 ο ΣΥΡΙΖΑ ανέπτυξε μια δυναμική εκτοπίζοντας το ΠΑΣΟΚ από το ένα σκέλος του δικομματισμού, αναδεικνυόμενος αξιωματική αντιπολίτευση και δείχνοντας δυναμική κυβερνητικής δύναμης, έτσι ήδη συμβαίνει με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

-Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού δεν δείχνει να διατηρεί τη δυναμική που είχε πριν ξεκινήσει, πλην όμως παραμένει μια υπολογίσιμη δύναμη.

-Το επικείμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά δείχνει να πλαγιοκοπεί τη Νέα Δημοκρατία και να την απειλεί ακόμα και αν βγει να μην λάβει το 25%, το όριο δηλαδή που απαιτείται προκειμένου το πρώτο κόμμα να λάβει το κλιμακωτό bonus των 50 εδρών!

Τα νέα κόμματα αποδεικνύουν πόσο αναντίστοιχη είναι η σύνθεση της σημερινής Βουλής με την κοινωνία, καθώς η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα είναι η «πραγματική» «αξιωματική αντιπολίτευση», ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ που εκλέχτηκε αξιωματική αντιπολίτευση δείχνει να μην μπορεί να εισέλθει στη νέα Βουλή και το ΠΑΣΟΚ να παλεύει -αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη- να είναι τρίτο κόμμα!