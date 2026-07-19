Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις τραγωδίες των Τεμπών, των Βιολάντων και του Ασπροπύργου, με το ΚΚΕ να υποστηρίζει ότι τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν τις ελλείψεις σε κρίσιμους τομείς ασφάλειας.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε το ΚΚΕ, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού και τον απολογισμό κυβερνητικών δράσεων.

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι αντί να αναλάβει ευθύνες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, «επιλέγει να κουνάει το δάχτυλο», υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση οφείλει να επιστρέψει στους πραγματικούς δικαιούχους αγρότες τα ποσά που, όπως αναφέρει, χάθηκαν μέσα από το σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων.

«Το λιγότερο που απαιτείται να κάνει η κυβέρνηση είναι να επιστρέψει πίσω στους πραγματικούς δικαιούχους βιοπαλαιστές αγρότες τα κλεμμένα, μέχρι το τελευταίο ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά το κόμμα της αντιπολίτευσης.

Αναλυτικά:

«Αντί ο κ. Μητσοτάκης να κουνάει το δάχτυλο για το τρελό φαγοπότι που στήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ευθύνη κυβερνητικών και κομματικών στελεχών της ΝΔ και με τις

ευλογίες της πολιτικής της ΚΑΠ της ΕΕ, το λιγότερο που απαιτείται να κάνει η κυβέρνηση του είναι να επιστρέψει πίσω στους πραγματικούς δικαιούχους βιοπαλαιστές αγρότες τα κλεμμένα, μέχρι το τελευταίο ευρώ.

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Όσο για τα έργα και τις υποδομές που διαφημίζει, αυτό που αποδεικνύουν τα Τέμπη, οι Βιολάντες και οι Ασπρόπυργοι, είναι πως η «μεγάλη εκκρεμότητα» που δεν πρόκειται ποτέ να κλείσει η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και καμιά κυβέρνηση που υπηρετεί τα καπιταλιστικά κέρδη, είναι τα αναγκαία έργα που έχουν ως βασική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.

Αυτά θα τα επιβάλουν με την οργανωμένη πάλη τους οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, με το ΚΚΕ μπροστά».