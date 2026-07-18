Αναλυτικά όσα αναφέρει σε δήλωσή της.

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα απάντησε η τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία Λιακούλη, στην ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου.

Η ίδια κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εικόνα της χώρας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ότι επιχειρεί να διαστρεβλώσει τα συμπεράσματα της έκθεσης.

Στη δήλωσή της, η βουλευτής Λάρισας υποστηρίζει ότι η πανηγυρική στάση του κ. Μητσοτάκη αποτελεί «ύβρη προς τους πολίτες και πρόκληση προς τους δημοκρατικούς θεσμούς», τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός «ζει ή προσποιείται ότι ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν».

Παράλληλα, τον καλεί να «επιστρέψει στη χώρα που εδώ και επτά χρόνια κυβερνά», υποστηρίζοντας ότι αποσιωπά συστηματικά τις αρνητικές επισημάνσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών.

Αναλυτικά:

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«Η πανηγυρική ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη για την φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, δεν αποτελεί απλώς μια προσπάθεια πολιτικής επιβίωσης, μέσω της κραυγαλέας διαστρέβλωσης της αλήθειας· αποτελεί ύβρη προς τους πολίτες και ανοιχτή πρόκληση προς τους δημοκρατικούς θεσμούς της πατρίδας μας.

Προφανώς ο κ. Πρωθυπουργός ζει -ή προσποιείται ότι ζει- σε ένα παράλληλο σύμπαν.

Τον καλούμε να …επιστρέψει στη χώρα που εδώ και 7 χρόνια κυβερνά, εκτός κι αν δεν αντέχει ούτε ο ίδιος να βλέπει τα κατορθώματά του.

Επιχειρεί ξανά σήμερα, με τους γνωστούς όρους προπαγάνδας, απομονώνοντας σκοπίμως στοιχεία της Έκθεσης για το Κράτος Δικαίου, να βαφτίσει το «κρέας- ψάρι», εμφανίζοντας μια χώρα-πρότυπο, τη στιγμή που κατά κοινή ομολογία διεθνών φορέων και οργανισμών, η Ελλάδα καταγράφει τη σοβαρότερη θεσμική οπισθοδρόμηση από τη μεταπολίτευση και μετά.

Τι έχει αλήθεια να πει ο κ Μητσοτάκης, για την πιο αιχμηρή διαπίστωση της Έκθεσης που ο ίδιος επικαλείται και αφορά στον «χαμηλό αριθμό διώξεων και τελεσίδικων αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς» συμπεριλαμβανομένης της «διαφθοράς υψηλού επιπέδου»;

Τι έχει να πει ο κ. Μητσοτάκης για τον Δείκτη Κράτους Δικαίου 2025 του World Justice Project, όπου η Ελλάδα διασύρεται διεθνώς καταλαμβάνοντας την 29η θέση ανάμεσα σε 31 χώρες της ευρωπαϊκής και βορειοαμερικανικής περιοχής, ενώ βρίσκεται στην εξευτελιστική τελευταία θέση στην "τάξη και ασφάλεια", καθώς και στην 27η θέση στην καταπολέμηση της διαφθοράς;

Τι έχει να πει ο κ. Μητσοτάκης για την Έκθεση των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα για το 2026, η οποία κατατάσσει την Ελλάδα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά (!) στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελευθερία του Τύπου, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ κι εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα με το καθεστώς των παρακολουθήσεων και των καταχρηστικών αγωγών SLAPP, για τις οποίες το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε σημαντική κοινοβουλευτική πρωτοβουλία ;

Τι έχει να πει ο κ. Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Έκθεση 2026 της Human Rights Watch, που καταγράφει τη ραγδαία θεσμική διολίσθηση της χώρας και τονίζει ξεκάθαρα ότι ήταν απροκάλυπτη η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης και η έλλειψη λογοδοσίας κυβερνητικών στελεχών, για το πολύνεκρο έγκλημα των Τεμπών;

Τι έχει να πει ο κ. Μητσοτάκης για το γεγονός ότι η Έκθεση της Κομισιόν για το 2026, αποτυπώνει την αρνησιδικία και τις δραματικές καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης, καταγράφοντας παράλληλα την απόφαση να τεθεί στο αρχείο το πολιτικό και παρακρατικό σκέλος του σκανδάλου των υποκλοπών Predator-ΕΥΠ, το οποίο χαρακτηρίζει "ανοιχτή υπόθεση σε εξέλιξη", ενώ την ίδια ώρα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ η πλήρης κατάρρευση της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και η επίσημη θέση του Οργανισμού υπό την αυστηρή επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποκαλύπτουν ένα ακόμη κοινοβουλευτικό κουκούλωμα των υπουργικών ευθυνών;

Τι έχει να πει ο κ. Μητσοτάκης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση-παρωδία, όπου η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας φροντίζει επιμελώς ώστε η επιλογή της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων να παραμείνει υπό τον απόλυτο έλεγχο της κυβερνητικής πλειοψηφίας, προτάσσοντας ξανά την κομματική κυριαρχία, ενώ την ίδια στιγμή αρνείται πεισματικά τη ριζική και γενναία τροποποίηση του Άρθρου 86 περί ευθύνης Υπουργών, επιθυμώντας να διατηρήσει ανέπαφο το θεσμικό προνόμιο της ατιμωρησίας, ώστε οι υπουργοί να μην δικάζονται απευθείας από τον φυσικό τους δικαστή, καθώς θα επιστρέφει το θέμα στη Βουλή και θα εξαρτάται η παραπομπή σε δίκη, πάλι από την κυβερνητική πλειοψηφία;

Μια ισχυρή και δίκαιη Δημοκρατία δεν χτίζεται με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά με φως, διαφάνεια και λογοδοσία.

Το ΠΑΣΟΚ, η μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη της χώρας, που εγγυήθηκε την πρόοδο, την ασφάλεια και την μεταρρυθμιστική της πορεία, ξεκαθαρίζει στον κ. Μητσοτάκη ότι δεν θα επιτρέψει τη διολίσθηση της χώρας σε ένα αυταρχικό καθεστώς προπαγάνδας κι αντιστροφής της πραγματικότητας.

Η πολυεπίπεδη θεσμική εκτροπή που επιχειρείται, δεν θα περάσει».