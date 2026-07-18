Η ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μήνυμα για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο απέστειλε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι η ιστορική μνήμη παραμένει ζωντανή και πως η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί τη διχοτόμηση και τη συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος του νησιού.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Δούκας υπογραμμίζει ότι, παρά το πέρασμα περισσότερων από πέντε δεκαετιών, οι πληγές της κυπριακής τραγωδίας παραμένουν ανοιχτές.

«52 χρόνια μετά, η μνήμη ακόμα μας πονά. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με τη διχοτόμηση και την παράνομη κατοχή του ενός τρίτου των εδαφών της Κύπρου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

{https://www.facebook.com/harisdoukas/posts/pfbid0bsPixsQnNgNTp5Xjft1p6cyibDMkBfnoN2kkJiWg2hc83ejdrVqjB8R4FbNFYP24l}