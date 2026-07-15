Ο Χάρης Δούκας ήταν το πρόσωπο που προκάλεσε την κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τις ρωγμές που εμφάνισαν σπίτια στην Κυψέλη λόγω του μετρό.
Την εξέταση προκάλεσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας που μαζί με τον περιφεριάρχη Νίκο Χαρδαλιά εκλήθησαν για την αποκομιδή των μπάζων από την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, θέμα για το οποίο εκδόθηκε εισαγγελική παραγγελία.
Ο Χ. Δούκας έθεσε το θέμα με τις ρωγμές στα σπίτια της Κυψέλης στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ο οποίος ενημερώθηκε και διέταξε την κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση.
Και πολύ σωστά έπραξε.
Τ.Τε.