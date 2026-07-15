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Για τις ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη λόγω του μετρό.

Ο Χάρης Δούκας ήταν το πρόσωπο που προκάλεσε την κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τις ρωγμές που εμφάνισαν σπίτια στην Κυψέλη λόγω του μετρό.

Την εξέταση προκάλεσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας που μαζί με τον περιφεριάρχη Νίκο Χαρδαλιά εκλήθησαν για την αποκομιδή των μπάζων από την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, θέμα για το οποίο εκδόθηκε εισαγγελική παραγγελία.

Ο Χ. Δούκας έθεσε το θέμα με τις ρωγμές στα σπίτια της Κυψέλης στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ο οποίος ενημερώθηκε και διέταξε την κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση.

Και πολύ σωστά έπραξε.

Τ.Τε.