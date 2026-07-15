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«Ο Δήμος θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας για τις ρωγμές σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη.

Στον αρμόδιο εισαγγελέα προσέφυγε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, για τις επικίνδυνες ρωγμές και τις βλάβες που έχουν καταγραφεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την κατασκευή του μετρό.

Όπως ανέφερε, σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών έχουν διαπιστωθεί σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Ο κ. Δούκας γνωστοποίησε ότι έθεσε το ζήτημα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι ζητά συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ενώ επισήμανε ότι το θέμα έχει ήδη προγραμματιστεί να συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας.

«Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους», τόνισε ο Χάρης Δούκας.

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Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Στην περιοχή της Κυψέλης που πραγματοποιούνται εργασίες του μετρό, παρατηρήθηκαν επικίνδυνες ρωγμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Έθεσα σήμερα το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος στη συνέχεια διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αναζήτηση ευθυνών.

Παράλληλα, ζητώ συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη Διοίκηση του Ελληνικού Μετρό.

Μάλιστα, υπάρχει ήδη προγραμματισμένη συζήτηση του σοβαρού αυτού θέματος στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους».

{https://www.facebook.com/harisdoukas/posts/pfbid02D4rYZAUPBsHFwR2VaPXjWDxERnK7yQN8pw9E1XEcmf4yQHeuaPWWmg9SNn35ija8l}