Τι αναφέρει το Σύνταγμα και τι λέει ο εκλογικός νόμος για τη διενέργεια των εκλογών και τη διάλυση της Βουλής.

Η διενέργεια ή όχι πρόωρων εκλογών σχεδόν μονοπωλεί τα πολιτικά «πηγαδάκια» μέσα και έξω από τη Βουλή, αλλά όχι μόνο. Το ίδιο ισχύει σε πολιτικά γραφεία, υπουργεία, κόμματα, αλλά και σε μια σειρά θεσμών και ανεξάρτητων αρχών, καθώς ο προεκλογικός σχεδιασμός επηρεάζει άμεσα αποφάσεις, χρονοδιαγράμματα και διοικητικές πρωτοβουλίες.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιχειρούν να «διαβάσουν» τις κινήσεις του Μεγάρου Μαξίμου, αναζητώντας ενδείξεις για το αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τετραετία ή θα αιφνιδιάσει με προσφυγή στις κάλπες πριν από την άνοιξη του 2027 και θα διακόψει για κάποιους τα «μπάνια του λαού», που έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου.

Αν τελικά επιβεβαιωθεί το σενάριο, παρά και τη σημερινή διάψευση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Εύβοια, για πρόωρες εκλογές στα τέλη Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβριο, πότε θα πρέπει να ανακοινωθούν; Τι προβλέπει το Σύνταγμα και τι λέει ο εκλογικός νόμος;

Τι προβλέπει το Σύνταγμα

Το άρθρο 41 παρ. 3 του Συντάγματος ορίζει ότι, όταν διαλύεται πρόωρα η Βουλή, το Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης πρέπει να περιλαμβάνει ταυτόχρονα την προκήρυξη εκλογών, οι οποίες οφείλουν να διεξαχθούν μέσα σε 30 ημέρες, καθώς και τη σύγκληση της νέας Βουλής μέσα σε άλλες 30 ημέρες από τη διεξαγωγή τους.

Με άλλα λόγια, από τη στιγμή που θα εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης της Βουλής, η κυβέρνηση δεν μπορεί να αφήσει να περάσουν περισσότερο από 30 ημέρες μέχρι να στηθούν οι κάλπες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι λέει ο εκλογικός νόμος

Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο εξειδικεύει ο εκλογικός νόμος. Συγκεκριμένα, το άρθρο 31 του π.δ. 26/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4648/2019, προβλέπει ότι οι γενικές βουλευτικές εκλογές διεξάγονται «την τελευταία Κυριακή πριν από τη συμπλήρωση των 30 ημερών από την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος».

Έτσι, στην πράξη, από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι την προσφυγή στις κάλπες μεσολαβούν συνήθως περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Πότε θα έπρεπε να προκηρυχθούν

Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον επιλεγόταν ως ημερομηνία των εκλογών η Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, το Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης της Βουλής θα έπρεπε να εκδοθεί στα τέλη Αυγούστου. Αντίστοιχα, για εκλογές στις 4 ή 11 Οκτωβρίου, η προκήρυξη θα έπρεπε να γίνει στις αρχές ή στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Έτσι, αν πράγματι επιβεβαιωθεί το σενάριο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο, οι σχετικές αποφάσεις δεν θα μπορούν να παραμείνουν για πολύ ακόμη στο συρτάρι.