Πώς μπορεί το κόμμα Σαμαρά να αποδομήσει την κυβέρνηση- Η «προειδοποίηση» της δημοσκόπησης για την Αχαΐα.

Από σπαζοκεφαλιά σε σπαζοκεφαλιά οδηγείται η κυβέρνηση. Η τελευταία σπαζοκεφαλιά αφορά το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών στις 27 Σεπτεμβρίου ή τις αρχές Οκτωβρίου. Ο πρωθυπουργός είναι βέβαιον ότι αν αποφασίσει να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές την χώρα δεν θα το πράξει για να «αυτοκτονήσει» πολιτικά. Θα το πράξει μόνον εάν κρίνει στα τέλη Αυγούστου ότι όλη η προεκλογική κινητοποίηση που έχει κάνει (παράδοση έργων, εξορμήσεις, απόπειρες τιθάσευσης της ακρίβειας) έχει αποδώσει δημοσκοπικά.

Στόχος του Κ. Μητσοτάκη να «κλειδώσει» τέλη Αυγούστου η Ν.Δ. στο 30%

Αν, δηλαδή, έχει «κλειδώσει» το πολυπόθητο ποσοστό 30% για τη Ν.Δ.. Ώστε με την μία επιπλέον μονάδα- που υπολογίζει να εξασφαλίσει από το πακέτο παροχών «μαμούθ» στην ΔΕΘ- η Ν.Δ. να συγκεντρώσει στην κάλπη ένα 30-31%. Ποσοστό που θα χρησιμοποιήσει σαν βατήρα για να εκβιάσει την αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές.

Διαφορετικά -αν πρόκειται να χάσει πανηγυρικά τον Σπεπτέμβριο- ο πρωθυπουργός έχει κάθε λόγο να εξαντλήσει την τετραετία. Με το ακαταμάχητο επιχείρημα ότι δεν έχει λόγο να κλωτσήσει μόνος του άλλους επτά μήνες στην εξουσία. Με την ελπίδα ότι θα μπορέσει στο μεταξύ να ανατάξει το εκλογικό τοπίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κ. Μητσοτάκης μπορεί να αμφιταλαντεύεται – τελευταία- ως προς τον χρόνο των εκλογών αλλά δεν έχει πειστεί ότι οι εκλογές την Άνοιξη του ΄27 μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικές. Ίσως επειδή γνωρίζει ότι θα πορευτεί μέχρι τότε με 4,5 δισ. στο χέρι.

Αλλιώς εκλογές το 2027 με 4,5 δις στο χέρι

Περίπου 2 δις που θα εκταμιευτούν από την τελευταία δόση του Ταμείου Ανάκαμψης στο τρίτο τρίμηνο του ΄26 και άλλα 2 δισ. που φαίνεται να έχει εξασφαλίσει για παροχές. Οι οποίες θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο αλλά θα «εξαργυρωθούν» στην τσέπη του πολίτη το πρώτο τρίμηνο του ΄27. Και με τους οικονομικούς αναλυτές να τον διαβεβαιώνουν ότι με τις παρούσες γεωπολιτικές συνθήκες και το on-off στον πόλεμο ΗΠΑ- Ιράν δεν υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια για τέτοιες πληθωριστικές πιέσεις που θα καταστήσουν την διακυβέρνηση της χώρας αδιέξοδη. Αυτό φυσικά μένει να φανεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

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Το ρίσκο των πρόωρων – λόγω Σαμαρά- και ας έχει γράψει 30% η ΝΔ.

Ας επιστρέψουμε , λοιπόν, στο αρχικό υποθετικό σενάριο ότι ο Κ. Μητσοτάκης αποφασίζει να κάνει εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου. Έχοντας διασφαλίσει ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει ξεπεράσει τον κάβο του 30%. Ποιος είναι ο απρόσμενος παράγοντας που μπορεί να τινάξει στο αέρα όλο το κυβερνητικό εγχείρημα;

Ο παράγοντας Σαμαράς. Αφού το νέο κόμμα Σαμαρά δεν θα έχει ανακοινωθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου και συνεπώς δεν θα έχει μετρηθεί. Με τον κίνδυνο ο πρώην πρωθυπουργός να ανακοινώσει το νέο κόμμα την τελευταία στιγμή και να πλήξει τον στόχο του 30% που θα έχει θέσει η Ν.Δ. Με τον διπλό κίνδυνο σε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρεις η Ν.Δ. με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ΕΛΑΣ να έρχονται στον ..πόντο.

Ο προβληματισμός δεν είναι έωλος. Αρκεί να δει κανείς την δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στην Αχαΐα για λογαριασμό της εφημερίδας «Πελοπόννησος» .

Αποκαλυπτική έρευνα – Κοντά στο 10% ο Σαμαράς - Στα ίσα Ν.Δ. και ΕΛΑΣ

Χωρίς το κόμμα Σαμαρά η Ν.Δ. στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ λαμβάνει ποσοστό 27,1% και η ΕΛΑΣ 24,1%. Μία διαφορά ούτως ή άλλως μικρή μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα.

Μόλις όμως στην εξίσωση της δημοσκόπησης μπαίνει το νέο κόμμα Σαμαρά , η παραπάνω δημοσκοπική εικόνα ανατρέπεται πλήρως.

Το κόμμα Σαμαρά συγκεντρώνει 9,7% , η Ν.Δ. πέφτει στο 18,2% και η ΕΛΑΣ έρχεται δεύτερη- σε απόσταση αναπνοής από τη Ν.Δ.- με 17,9%.

Παίρνει έναν στους δέκα ψηφοφόρους της Ν.Δ

Με τα επιμέρους στοιχεία της έρευνας να είναι αποκαλυπτικά ως προς το προφίλ των ψηφοφόρων του Αντώνη Σαμαρά. Αφού από τη Ν.Δ. παίρνει 11,4% , από την ΕΛΛ. ΛΥΣΗ 39%, από το κόμμα Καρυστιανού 14,7% από το ΠΑΣΟΚ 12,6% και από την Πλεύση Ελευθερίας 10,3%.

Το κόμμα Σαμαρά παίρνει (χωρίς να έχει ανακοινωθει) έναν στους δέκα ψηφοφόρους της Ν.Δ. και λεηλατεί όλα τα υπόλοιπα δεξιά κόμματα.

Συμπερασματικά , η κυβέρνηση έχει αποκτήσει έναν εκλογικό αστάθμητο μπελά που ακούει στο όνομα Αντώνης Σαμαράς παρά την προσπάθεια του Μαξίμου να τον υποβαθμίσει.