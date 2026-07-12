Οι ρυθμίσεις προβλέπουν προσαυξήσεις, ειδικό μισθολογικό καθεστώς και αλλαγές στις αποδοχές συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικού.

Εκτός από τις αυξήσεις στις αποδοχές των αρχιερέων, το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περιλαμβάνει και ένα ξεχωριστό κεφάλαιο με μισθολογικές παρεμβάσεις για δικαστικούς λειτουργούς, προσωπικό δύο Γενικών Γραμματειών του Μεγάρου Μαξίμου, αλλά και υπαλλήλους της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Οι διατάξεις προβλέπουν νέες μισθολογικές προσαυξήσεις, ειδικό καθεστώς αποδοχών και αλλαγές στο μισθολογικό πλαίσιο συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικού.

Δικαστικοί με νέες προσαυξήσεις

Στο άρθρο 49 προβλέπεται η επέκταση του συστήματος μισθολογικών προσαυξήσεων για τους δικαστικούς λειτουργούς. Συγκεκριμένα, για Προέδρους Πρωτοδικών και αντίστοιχους δικαστικούς λειτουργούς θεσπίζεται προσαύξηση ίση με το 50% της διαφοράς του βασικού μισθού προς τον επόμενο βαθμό μετά τη συμπλήρωση 12 ετών υπηρεσίας και 90% της διαφοράς μετά τη συμπλήρωση 17 ετών. Αντίστοιχες ρυθμίσεις επεκτείνονται και σε Πρωτοδίκες, Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών, Πρωτοδίκες Διοικητικών Δικαστηρίων και Πρωτοδίκες ειδικής επετηρίδας, ενώ μετά τη συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας προβλέπεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, μισθολογική εξομοίωση με τον βαθμό του Εφέτη. Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η ετήσια δημοσιονομική επιβάρυνση από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις εκτιμάται σε περίπου 8,05 εκατ. ευρώ.

Ρύθμιση για δύο Γραμματείες του Μαξίμου

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 54, το οποίο δεν αφορά το σύνολο των υπηρεσιών της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αλλά αποκλειστικά τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, δηλαδή δύο από τις πλέον κρίσιμες επιτελικές δομές του Μεγάρου Μαξίμου.

Η διάταξη προβλέπει ότι οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των δύο Γενικών Γραμματειών, καθώς και οι αποσπασμένοι σε αυτές, κατατάσσονται σε ειδική μισθολογική κλίμακα, εφόσον διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ, μεταπτυχιακό τίτλο τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και έχουν ολοκληρώσει ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ.

Παράλληλα, για όσους ήδη υπηρετούν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες προβλέπεται συνυπολογισμός του χρόνου υπηρεσίας τους στην Προεδρία της Κυβέρνησης για τη μισθολογική τους εξέλιξη, ενώ η νέα κατάταξη εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Ιουνίου 2025, με καταβολή των αντίστοιχων μισθολογικών διαφορών. Επιπλέον, αν από τη νέα κατάταξη προκύψουν χαμηλότερες αποδοχές, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική διαφορά, ενώ τυχόν ποσά που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως έως την έναρξη ισχύος του νόμου δεν αναζητούνται.

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Αλλαγές και στην Προεδρία της Δημοκρατίας

Μισθολογικές αλλαγές προβλέπονται και για το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Με το άρθρο 55 το πεδίο εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου επεκτείνεται στο πάσης φύσεως προσωπικό της, ενώ στις ρυθμίσεις εντάσσονται και πρόσωπα που απασχολούνται με ανάθεση καθηκόντων.

Η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εκτιμά ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις συνεπάγονται ετήσια δημοσιονομική επιβάρυνση περίπου 1,2 εκατ. ευρώ, η οποία αποδίδεται στον επανακαθορισμό του ειδικού επιδόματος εξόδων παράστασης και των συναφών αποδοχών του προσωπικού.