Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στα επεισόδια που σημειώθηκαν σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και σε δημόσιες παρεμβάσεις ελληνικών και διεθνών φορέων σχετικά με την υπόθεση των Προσφυγικών.

Με εκτενή ανακοίνωσή της, η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών στρέφεται κατά της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιούργησε η Περιφέρεια Αττικής για την καταγραφή των κατοίκων της περιοχής, χαρακτηρίζοντάς την «παράνομη και επικίνδυνη» και κάνοντας λόγο για μία προσχηματική διαδικασία που, όπως υποστηρίζει, δεν συνιστά πραγματική διαβούλευση με την τοπική κοινότητα.

Στην ανακοίνωση ασκείται έντονη κριτική στον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, με την Κοινότητα να υποστηρίζει ότι, μετά την αποτυχία –όπως τη χαρακτηρίζει– του σχεδίου εκκένωσης των Προσφυγικών στο πλαίσιο της προωθούμενης ανάπλασης, η Περιφέρεια επιχειρεί να εμφανίσει ως διάλογο μία διαδικασία ηλεκτρονικής καταγραφής των κατοίκων.

Όπως αναφέρεται, η λειτουργία της πλατφόρμας ανακοινώθηκε στις 19 Ιουνίου, με περίοδο εφαρμογής από τις 22 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026, συνοδευόμενη από αναφορές σε «κοινωνική μέριμνα» και «φροντίδα». Ωστόσο, η Κοινότητα υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για μηχανισμό συλλογής προσωπικών δεδομένων χωρίς επαρκές νομικό έρεισμα και χωρίς να έχει προηγηθεί θεσμοθετημένη διαδικασία διαβούλευσης ή σχετική απόφαση αρμόδιου οργάνου.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι έχει καταβάλει επανειλημμένες προσπάθειες για θεσμικό διάλογο με την Περιφέρεια Αττικής, μέσω παρεμβάσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο και επίσημων αιτημάτων που, όπως αναφέρει, δεν έλαβαν απάντηση.

Η Κοινότητα υποστηρίζει ακόμη ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα παραβιάζει το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τη δημόσια διαβούλευση και την ψηφιακή διακυβέρνηση, κάνοντας λόγο για παράνομη συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων στοιχείων των κατοίκων.

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Στο πλαίσιο αυτό γνωστοποιεί ότι έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά νομικών και θεσμικών ενεργειών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετά το μεγάλο φιάσκο του υποτιθέμενου σχεδίου εκκένωσης για «ανάπλαση» των Προσφυγικών, η Περιφέρεια Αττικής κι ο Περιφερειάρχης Ν. Χαρδαλιάς βρίσκονται σε δεινή θέση και προβαίνουν στο ένα ψέμα πίσω από το άλλο, συνεχίζοντας να παρανομούν κατ’ εξακολούθηση. Ήδη ευρύτατα κομμάτια της ελληνικής -και όχι μόνο- κοινωνίας, καθώς και πλήθος ελληνικών και διεθνών θεσμικών φορέων, έχουν συσπειρωθεί και υπερασπίζονται εδώ και μήνες την Κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών, δίνοντας έναν νικηφόρο αγώνα που μεταξύ άλλων έχει απονομιμοποιήσει κάθε προσχηματική απόφαση της Περιφέρειας Αττικής αποκαλύπτοντας ότι ο πραγματικός στόχος είναι η εκκένωση.

Τελευταία πράξη, η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής κατοίκων των Προσφυγικών ως δήθεν μέσο διαβούλευσης/διαλόγου. Σε μία μάταιη και επικίνδυνη προσπάθεια και έναν φαύλο κύκλο να κουκουλώσει προηγούμενα λάθη, ψέματα και παρανομίες, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε το λανσάρισμα της πλατφόρμας ως την «δημοκρατική προσπάθεια» της Περιφέρειας Αττικής σε «διάλογο», αντιμετωπίζοντας τη ζωή του απεργού πείνας που χαροπαλεύει στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού αλλά και με τις ζωές εκατοντάδων ανθρώπων που ζουν στα Προσφυγικά εδώ και χρόνια ως πιόνια σε σκακιέρα.

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ο περιφερειάρχης Ν. Χαρδαλιάς επιλέγει τη στιγμή που ο απεργός πείνας βρισκόταν ήδη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση μετά από 138 ημέρες απεργίας πείνας, και αντί του διαλόγου, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας μιας ψηφιακής πλατφόρμας "καταγραφής κατοίκων και αναγκών" με περίοδο λειτουργίας 22 Ιουνίου – 19 Ιουλίου 2026.

Μια πλατφόρμα που συνοδεύεται από μεγάλα λόγια περί «φροντίδας», «μέριμνας», «κοινωνικής ευαισθησίας» και «επιστροφής των Προσφυγικών στην κοινωνία», πίσω από τα οποία κρύβεται μία διαδικασία καταγραφής πληθυσμού, με καθ’όλα παράνομη συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, στερούμενη κάθε νόμιμης βάσης καθώς δεν στηρίζεται καν σε απόφαση θεσμικού οργάνου. Μία παράνομη καταγραφή με εντολή Χαρδαλιά.

Η καταγραφή στοιχείων δεν υπήρξε ποτέ μια αθώα διαδικασία, δεν είναι μια ουδέτερη διοικητική πράξη, αλλά παραπέμπει σε μαύρες εποχές και φασιστικά καθεστώτα, που δυστυχώς κάνουν έντονη την επανεμφάνισή τους και σήμερα και συνδέεται άρρηκτα με σχέδια εκκένωσης, αφανισμού και ανταλλαγής πληθυσμών. Η ιστορία φαίνεται να επαναλαμβάνεται με τον χειρότερο τρόπο και σε αυτή την περίπτωση.

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εσπευσμένα προκειμένου να κουκουλώσουν άρον άρον την παντελή απουσία διαλόγου με την Κοινότητα. Γεγονός που είχαμε επισημάνει τόσο εμείς ως Κοινότητα, όσο και πλήθος φορέων, βουλευτών και ευρωβουλευτών καταγγέλοντας ότι είναι παράνομη οποιαδήποτε ενέργεια της περιφέρειας αν δεν προηγηθεί (ex ante) διάλογος και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους διαμένοντες.

Ως Κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών έχουμε εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια γι’αυτό τον διάλογο. Έχουμε παρέμβει τέσσερις φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο κι έχουμε δύο επίσημα πρωτοκολλημένες αιτήσεις προς την Περιφέρεια Αττικής, ζητώντας να συζητηθεί το θέμα των Προσφυγικών εντός ημερήσια διάταξης. Δεν πήραμε καμία έγγραφη απάντηση. Αντ’αυτού η Κοινότητα αντιμετωπίστηκε με δακρυγόνα και ΜΑΤ στη δημόσια «ανοιχτή» συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2026.

Η μόνη απάντηση που λάβαμε σε όλες τις προσπάθειες διαλόγου, ήταν από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Β. Καπερνάρο, που μας ενημέρωσε ότι «δεν θα συζητηθεί το θέμα καθώς έχει αποφασίσει η περιφερειακή αρχή να μην γίνει κανένας διάλογος γιατί οι αποφάσεις είναι ήδη ειλημμένες και το θέμα θεωρείται λήξαν». Απάντηση που εκστομίσθηκε την ίδια ημέρα που η Διεθνής Αμνηστία εξέδωσε την ανακοίνωση κόλαφο για την Περιφέρεια και την παραβίαση σωρείας ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την πλευρά της.

Μετά από όλα αυτά και παρά το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων στις 24 Ιουνίου 2026 το οποίο καλεί την περιφέρεια να διακόψει το σχέδιο για τα Προσφυγικά και να προσέλθει σε ουσιαστικό διάλογο με την Κοινότητα, φαίνεται ότι η αντίληψη του κ. Χαρδαλιά για διαβούλευση, είναι η αποστολή «απόψεων» από οποιονδήποτε, μέσω μίας φόρμας επικοινωνίας και η επεξεργασία τους εν κρυπτώ, χωρίς καμία λογοδοσία και έλεγχο. Είναι πασιφανές ότι επιχειρεί μία προσχηματική διαδικασία που μόνη της αξία θα είναι ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία να παρουσιάσει τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας με τις απόψεις Χαρδαλιά.

Παράλληλα, όμως, όλη η διαδικασία και κάθε πτυχή αυτής της πλατφόρμας βρίθουν παρανομιών, στερείται κάθε νομιμότητας και κάνει καταχρηστική συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που εκθέτει σε συνέπειες ακόμα και τη Διεύθυνση στην οποία με εντολή Χαρδαλιά χρεώθηκε η επεξεργασία των στοιχείων που θα συλλεχθούν από την πλατφόρμα, καθώς αντιβαίνει σε πάνω από 10 άρθρα του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία δεδομένων και άλλους τόσους νόμους.

Από τις πιο ηχηρές παραβάσεις, αποτελούν η παράβαση του νομικού πλαισίου περί διαβουλεύσεων, περί ψηφιακής διακυβέρνησης και ανοιχτών δεδομένων, ενώ παράλληλα η παράνομη απόκτηση και αποθήκευση ταυτοποιητικών εγγράφων και άλλων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συναίνεση των χρηστών της πλατφόρμας. Και όλα αυτά χωρίς καμία απόφαση θεσμικού οργάνου που να νομιμοποιεί την επεξεργασία των δεδομένων από υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής (πολλώ δε μάλλον από αναδόχους όπως αναφέρεται καθαρά στη σελίδα).

Για τους λόγους αυτούς, ως Κοινότητα έχουμε ήδη προβεί στις απαραίτητες νομικές και θεσμικές ενέργειες εναντίον της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χαρδαλιά. Στόχος μας να αναδείξουμε το πλήθος των παρανομιών αναφορικά με διαδικαστικά, τεχνικά και νομικά ζητήματα που αφορούν στον τρόπο απόφασης, λειτουργίας, ασφαλείας και διαχείρισης της αλλά κυρίως στις παρανομίες και στην παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελληνική, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας. Παραβάσεις που αφορούν τόσο τους όρους για τη διενέργεια του υποτιθέμενου διαλόγου, όσο και την πολιτική απορρήτου και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Μάλιστα, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα και του κινδύνου που προκαλεί η παράνομη αυτή πλατφόρμα, περιμένουμε άμεσα τις επόμενες ημέρες τα αποτελέσματα των νομικών και θεσμικών μας ενεργειών, τα οποία θα είναι για ακόμη μία φορά κόλαφος για τον Χαρδαλιά και ακόμη ένα φιάσκο για την Περιφέρεια Αττικής και την Κυβέρνηση.

Παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες από τις ενέργειες μας:

• Επίδοση εξωδίκου προς την Περιφέρεια Αττικής και τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων

• Καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

• Αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη για το πλήθος των παρανομιών της πλατφόρμας, ειδικά όσον αφορά την υποτιθέμενη διαβούλευση

• Ερώτηση ευρωβουλευτών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

• Διαμαρτυρία προς τον ειδικό εισηγητή του συμβουλίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε.

• Καταγγελία προς τη Διεθνή Αμνηστία

Εν κατακλείδι, είναι προφανές ότι κανένα μέλος της Κοινότητας των Προσφυγικών όσο και οι υπόλοιποι κάτοικοι των Προσφυγικών που έχουν αγαστή σχέση με την Κοινότητα όλα αυτά τα χρόνια δεν θα νομιμοποιήσουν αυτή την προσχηματική διαδικασία. Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτήν την παράνομη και επονείδιστη πλατφόρμα, καθώς:

• Δεν αποτελεί εργαλείο και μέσο διαλόγου αλλά πρόσχημα και εξαπάτηση.

• Δεν αναγνωρίζει ως συνομιλητή την Κοινότητα των Προσφυγικών, όπως την έχουν ορίσει οι εκατοντάδες κάτοικοι των Προσφυγικών αλλά και η ελληνική κοινωνία και πλήθος θεσμικών φορέων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

• Είναι άκρως επικίνδυνη για τους εκατοντάδες κατοίκους ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που ζουν στην Κοινότητα, καθώς επιχειρεί να τεμαχίσει την αυτοοργανωμένη Κοινότητα και να διαχωρίσει τα κομμάτια της, προκειμένου το κάθε κομμάτι να ακολουθήσει το δρόμο που του επιφυλάσσει ο Χαρδαλιάς και το καθεστώς Μητσοτάκη, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών ή σε φυλακές ή στις χώρες που τους καταδιώκουν (σύμφωνα με τους νέους μεταναστευτικούς νόμους Πλεύρη), σε ψυχιατρεία και γηροκομεία που δεν υπάρχουν ή είναι κολαστήρια, ή γενικά στον δρόμο και στην αστεγία.

• Είναι άκρως παράνομη και παραβιάζει σωρεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και νομολογία.

• Είναι πολιτικά απαράδεκτη και ντροπιαστική για κάθε άνθρωπο που γνωρίζει την ιστορία.

Από την πλευρά μας, συνεχίζουμε να καλούμε τον Ν. Χαρδαλιά και την Περιφέρεια Αττικής σε ειλικρινή διάλογο με την Κοινότητα των Προσφυγικών, στη βάση του ψηφίσματος της 24ης Ιουνίου 2026 του Δήμου Αθηναίων και τον καλούμε να αποδεχτεί την πρόσκληση του Δήμου, δίνοντάς του την ευκαιρία να απεγκλωβιστεί από το αδιέξοδο που ο ίδιος δημιούργησε.».