Τα νεότερα για την υγεία του Αριστοτέλη Χαντζή, μετά την απεργία πείνας για τα Προσφυγικά.

Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του «Ευαγγελισμού» μεταφέρθηκε ο Αριστοτέλης Χαντζής, καθώς η κατάστασή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη, μετά την πολύμηνη απεργία πείνας που πραγματοποίησε για τα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Ο Αριστοτέλης Χαντζής, σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό Prosfygika Hungerstrike στο Facebook «παρουσιάζει πολυοργανική ανεπάρκεια με καρδιακή βλάβη, ηπατική δυσπραγία, αναπνευστική ανεπάρκεια που χρειάζεται χορήγηση οξυγόνου με high-flow, ραβδομυόλυση, καταστολή του μυελού των οστών και ηλεκτρολυτικές διαταραχές στο πλαίσιο της παρατεταμένης ασιτίας και σε συνδυασμό με σοβαρό σύνδρομο επανασίτισης».

Για αυτό τον λόγο, διακομίστηκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλευόταν, στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Προσφυγικά: Η ανάρτηση για την υγεία του Αριστοτέλη Χαντζή

«Η υγεία του Αριστοτέλη Χαντζή βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Παρουσιάζει πολυοργανική ανεπάρκεια με καρδιακή βλάβη, ηπατική δυσπραγία, αναπνευστική ανεπάρκεια που χρειάζεται χορήγηση οξυγόνου με high-flow, ραβδομυόλυση, καταστολή του μυελού των οστών και ηλεκτρολυτικές διαταραχές στο πλαίσιο της παρατεταμένης ασιτίας και σε συνδυασμό με σοβαρό σύνδρομο επανασίτισης.

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Αυτή τη στιγμή διακομίζεται από τη ΜΕΘ του “Γ. Γεννηματάς” στη ΜΕΘ του “Ευαγγελισμού”.

Καλούμε σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στον σύντροφο μας Αρίστο, στις 16:30 έξω από το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού επί της Υψηλάντου. (Πάρκο Ευαγγελισμού)».

Εικόνες από τη μεταφορά του Αριστοτέλη Χαντζή στον «Ευαγγελισμό»

Χαντζής: Απεργία πείνας από τις 5 Φεβρουαρίου έως τις 24 Ιουνίου

Ο Αριστοτέλης Χαντζής, από την κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας, πραγματοποίησε απεργία πείνας από τις 5 Φεβρουαρίου έως τις 24 Ιουνίου.

Την ημέρα εκείνη ανακοινώθηκε ο τερματισμός της απεργίας πείνας τόσο του Αριστοτέλη Χαντζή όσο και της Suzon Doppagne (που είχε ξεκινήσει την 1η Μαΐου). Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε μετά το ψήφισμα του δήμου Αθηναίων, που καλούσε σε διακοπή της υλοποίησης της προγραμματικής σύμβαση, αναστολή της απεργίας πείνας και έναρξη του διαλόγου της κυβέρνησης και της περιφέρειας Αττικής με την κοινότητα των Προσφυγικών.

Ο Αριστοτέλης Χαντζής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» στις 22 Ιουνίου, καθώς η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη και έκτοτε νοσηλεύεται.

Στο νοσοκομείο και η Suzon Doppagne

Σημειώνεται πως μετά τη λήξη της απεργίας πείνας την Τετάρτη (24/6), έπειτα από 55 ημέρες, η Suzon Doppagne εισήχθη στο νοσοκομείο «Ελπίς» για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των επικίνδυνων επιπλοκών της επανασίτισης. Η κατάστασή της είναι σταθερή, σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό Prosfygika Hungerstrike στο Facebook.

Φωτ.: EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ