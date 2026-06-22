Διανύει την 138η μέρα απεργίας πείνας για τα Προσφυγικά.

Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» μεταφέρθηκε ο απεργός πείνας από την κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας, Αριστοτέλης Χαντζής και η κατάστασή του είναι εξαιρετικά κρίσιμη, σύμφωνα με τους ακτιβιστές.

Ο Αριστοτέλης Χαντζής, που διανύει την 138η ημέρα απεργίας πείνας, διακομίστηκε στο νοσοκομείο με «οξέα νευρολογικά συμπτώματα». Η κατάσταση της υγείας του είναι «εξαιρετικά κρίσιμη» και πλέον, ζυγίζοντας 35 κιλά η ζωή του «κρέμεται από μια κλωστή», ανέφερε ανάρτηση στον λογαριασμό Prosfygika Hungerstrike.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Αυτήν τη στιγμή ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής που διανύει την 138η μέρα απεργίας πείνας διακομίζεται στο νοσοκομείο “Γεώργιος Γεννηματάς” με οξέα νευρολογικά συμπτώματα.

Η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη, ζυγίζοντας πλέον 35 κιλά και με τη ζωή του να κρέμεται από μια κλωστή.

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Την ευθύνη φέρει ακέραια ο Νίκος Χαρδαλιάς, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το υπουργείο Πολιτισμού αλλά και οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς όπως η Δ.ΥΠ.Α και ο δήμος Αθηναίων, που ενώ έχουν τη λύση στα χέρια τους δεν την έχουν δώσει και τελικά θα σηκώσουν όλοι την ίδια ευθύνη για τον θάνατο του πρώτου απεργού πείνας στην Ελλάδα».

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Προσφυγικά - Χαντζής: «Θα νικήσουμε μέχρι τη δικαίωση ή τον θάνατο»

«Ο αγώνας δεν υποχωρεί, τώρα ξεκίνησε», δήλωσε ο απεργός πείνας λίγο πριν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

«Θα νικήσουμε μέχρι τη δικαίωση ή τον θάνατο. Έχουμε ευθύνη για 400 ζωές, έχουμε ευθύνη για την κοινωνία μας και θα νικήσουμε. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και δεν υποχωρώ μέχρι τη δικαίωση. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια», συμπλήρωσε ο κάτοικος και μέλος της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών.

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Καταγγέλλουν ότι δεν τον εξέτασαν οι εφημερεύοντες νευρολόγοι

Λίγη ώρα μετά τη μεταφορά του Αριστοτέλη Χαντζή στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», οι ακτιβιστές κατήγγειλαν πως οι εφημερεύοντες νευρολόγοι «αρνήθηκαν» να εξετάσουν τον απεργό πείνας.

Σε ανάρτηση ανέφεραν:

«Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη στάση στο Νευρολογικό ΤΕΠ, καθώς οι εφημερεύοντες νευρολόγοι του νοσοκομείου “Γ. Γεννηματάς” αρνήθηκαν να εξετάσουν τον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χαντζή. Παράλληλα, έχουν έρθει αστυνομικές δυνάμεις μέσα στο Παθολογικό να “επιτηρούν” την κατάσταση».

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Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο «Γ. Γεννηματάς»

Όταν έγινε γνωστή η μεταφορά του Αριστοτέλη Χαντζή στο «Γ. Γεννηματάς», πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το νοσοκομείο.

Φωτ.: EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ