Ζητούν τη διατήρηση των χώρων ως τόπο στέγασης και κοινωνικής δράσης.

Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα, με επίκεντρο τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Οι συμμετέχοντες εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς την κοινότητα που διαμένει στα Προσφυγικά, ζητώντας τη διατήρηση των χώρων ως τόπο στέγασης και κοινωνικής δράσης. Οι διαδηλωτές τονίζουν ότι τα προσφυγικά αποτελούν ιστορικό και κοινωνικό σημείο αναφοράς για την πόλη.

Στο κείμενο του καλέσματος, οι διοργανωτές αναφέρουν: «Απέναντι στην καταδίκη σε θάνατο των απεργών πείνας από την κυβέρνηση, απαντάμε με μαζικοποίηση και κλιμάκωση του αγώνα για την υπεράσπιση της ζωής».

Η Κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών δηλώνει ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί «μέχρι τέλους, μέχρι τη νίκη», υπερασπιζόμενη τους περίπου 400 κατοίκους, την κοινότητα και την πρόταση για μια αυτοοργανωμένη κοινωνία βασισμένη στην αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια.