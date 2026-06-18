Από το Μουντιάλ 2026, στα χέρια των φιλάθλων.

Οι πιο παρατηρητικοί ίσως είδαν ένα σήμα στη φανέλα του Χάρι Κέιν, το οποίο δεν έχει κανένας άλλος από τους συμπαίκτες του στην εθνική Αγγλίας. Δεν είναι ο μοναδικός με ένα επιπλέον στοιχείο στη φανέλα με την οποία παίζει στο Μουντιάλ 2026.

Σε αυτή τη διοργάνωση, η FIFA λάνσαρε ειδικά σήματα για διάφορες «κατηγορίες» παικτών. Ο Χάρι Κέιν φορά εκείνο των ποδοσφαιριστών που έχουν κατακτήσει το «Χρυσό παπούτσι» σε Μουντιάλ. Το κέρδισε το 2018, στη Ρωσία, με τα έξι γκολ που πέτυχε βοηθώντας την Αγγλία να φτάσει στα ημιτελικά.

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Το ίδιο σήμα έχει η φανέλα του Κιλιάν Εμπαπέ- κέρδισε το «Χρυσό παπούτσι» στο Κατάρ με οχτώ γκολ- και του Κολομβιανού Χάμες Ροντρίγκες, που είχε σκοράρει έξι φορές στη διοργάνωση στη Βραζιλία, το 2014.

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Χρυσό σήμα φορούν οι παίκτες των ομάδων που έχουν κατακτήσει το Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου και είναι συνολικά επτά: Γερμανία, Γαλλία, Αργεντινή, Αγγλία, Βραζιλία, Ουρουγουάη και Ισπανία.

Οι ποδοσφαιριστές που κάνουν το ντεμπούτο του σε Μουντιάλ έχουν το αντίστοιχο σήμα στη φανέλα τους, όπως και οι βετεράνοι, που μετρούν τουλάχιστον πέντε συμμετοχές σε Παγκόσμιο κύπελλο. Στην πρώτη περίπτωση το σήμα αναφέρει «debut» και στη δεύτερη «legacy» (κληρονομιά).

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Επίσης, σήμα έχουν στη φανέλα τους και οι τερματοφύλακες που έχουν κερδίσει το «Χρυσό γάντι» σε Μουντιάλ.

Ποιοι έχουν στη φανέλα τους σήμα

Εκτός από τους ποδοσφαιριστές που κάνουν το ντεμπούτο τους, σήμα στη φανέλα τους έχουν και οι εξής παίκτες:

Χρυσό σήμα για προηγούμενους παγκόσμιους πρωταθλητές: Βραζιλία (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), Γερμανία (1954, 1974, 1990 ως Δυτική Γερμανία και 2014), Αργεντινή (1978, 1986, 2022), Γαλλία (1998, 2018), Ουρουγουάη (1930, 1950), Ισπανία (2010), Αγγλία (1966).

Σήμα για το «Χρυσό Παπούτσι»: Χάρι Κέιν (Αγγλία), Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία), Χάμες Ροντρίγκες (Κολομβία).

{https://x.com/TheShirtUnion/status/2067541172101197928}

Σήμα για το «Χρυσό γάντι»: Εμιλιάνο Μαρτίνες (Αργεντινή), Τιμπό Κουρτουά (Βέλγιο), Μάνουελ Νόιερ (Γερμανία).

Σήμα «κληρονομιάς»: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή), Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία), Λούκα Μόντριτς (Κροατία), Μάνουελ Νόιερ (Γερμανία), Γιούτο Ναγκατόμο (Ιαπωνία).

{https://x.com/TheShirtUnion/status/2067307400470634921}

{https://x.com/TheShirtUnion/status/2067342082679648372}

{https://x.com/jfa_samuraiblue/status/2066239340695748800}

Τι θα συμβεί με τα σήματα μετά το Μουντιάλ 2026

Τα σήματα αφαιρούνται από τη φανέλα μετά το ματς στα οποία το φόρεσε ο παίκτης και τελικά θα καταλήξουν στις κάρτες της Topps, που θα μπορούν να αποκτήσουν οι φίλαθλοι. Η κάρτα θα φέρει και υπογραφή του παίκτη.

Θα χρειαστεί λίγος καιρός μέχρι να φτάσουν αυτά τα αναμνηστικά στα χέρια των συλλεκτών, που θα μπορούν να τα βρουν σε πακέτα καρτών. Η συμφωνία της FIFA με την Topps τίθεται σε ισχύ το 2031, αφού λήξει η συνεργασία της παγκόσμιας ομοσπονδίας με την Panini, που έχει τη σχετική άδεια για αυτοκόλλητα και κάρτες και για το Μουντιάλ 2030.

{https://www.instagram.com/p/DZsYypOjIj6/?img_index=1}

Πηγή: BBC, Athletic