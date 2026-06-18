Στο κλίμα του Μουντιάλ 2026 μπήκε και το Κοινοβούλιο της Νορβηγίας.

Τη σκυτάλη από τους φιλάθλους τους στο Μουντιάλ 2026 φαίνεται να πήραν στο Κοινοβούλιο της Νορβηγίας, καθώς οι βουλευτές έκαναν με τη σειρά τους το viral «Viking Row».

Το «Viking Row» αποτελεί ίσως την πιο γνωστή παράδοση των Νορβηγών φιλάθλων. Η κίνηση θυμίζει τον τρόπο που κωπηλατούσαν οι πρόγονοί τους, οι βίκιγνκς, ενώ δεν λείπει και το χαρακτηριστικό επιφώνημα.

Στο Μουντιάλ 2026, οι Νορβηγοί έκαναν το «Viking Row» από τα γήπεδα και τα fan zone, μέχρι και σε κυλιόμενες σκάλες, με τα βίντεο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

{https://x.com/gambana/status/2066990448678154713}

Η κίνηση των βουλετών στο Κοινοβούλιο έγινε λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση της Νορβηγίας με το Ιράκ, όπου η ομάδα του Σόλμπακεν επικράτησε με το ευρύ 4-1. Το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατεί στη Σκανδιναβική χώρα παρέσυρε μέχρι και τους πολιτικούς, οι οποίοι έδειξαν με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή τους στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας τους.

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Το βίντεο, αν και είναι λίγα 24ωρα πριν, είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Δείτε το βίντεο

{https://x.com/centregoals/status/2067624751929942360}