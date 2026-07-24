Ο Spiderman άφησε τη Νέα Υόρκη και βρέθηκε στο Άρκανσας των ΗΠΑ.

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό αλληλεγγύης κατέγραψε κάμερα κυκλόφορίας στο Άρκανας των ΗΠΑ, όταν ένας 20χρονος ντυμένος Spiderman βοήθησε έναν άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο να διασχίσει πολυσύχναστη λεωφόρο.

Ο λόγος για τον Κρίστοφερ Χέλενταλ, ο οποίος καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από τη δουλειά του σε λούνα παρκ της περιοχής παρατήρησε τον άνδρα στην άκρη του δρόμου να μη μπορεί να περάσει απέναντι. Χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα, κατέβηκε από το όχημά του και τον βοήθησε να περάσει απέναντι. Ο Χέλενταλ ήταν ντυμένος με τη στολή του Spiderman καθώς είχε προηγηθεί εκδήλωση με θέμα τους υπερ ήρωες στην δουλειά.

{https://x.com/BBCWorld/status/2080511712386539564}

Η κίνηση του Χέλενταλ καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του δρόμου, όπου διακρίνεται να οδηγεί τον άνδρα σε απέναντι την ώρα που το φανάρι έχει ανάψει και διέρχονται αυτοκίνητα. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στις ΗΠΑ, ενώ η τοπική αστυνομία της πόλης Τζόουνσμπορο ευχαρίστησε τον 20χρονο για την πράξη του.

Πολλοί χρήστες στα social media αποθέωσαν την πράξη του «Spiderman», σχολιάζοντας τη φράση από την αντίστοιχη ταινία «Με μεγάλη δύναμη έρχεται μεγάλη ευθύνη».

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Η συγκυρία με τον Spiderman στο Άρκανσας έρχεται λίγες μέρες πριν την κυκλοφορία της νέας ταινίας «Spiderman: Brand New Day».

Με πληροφορίες από NDTV