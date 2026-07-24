Έπειτα από διαδοχικά τζακ ποτ, οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας του Eurojackpot θα μοιραστούν 70 εκατ. ευρώ.

Άλλη μία κλήρωση του Eurojackpot θα πραγματοποιηθεί απόψε (24/7) και οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν 70 εκατομμύρια ευρώ.

Την περασμένη Τρίτη (21/7), στην κλήρωση 248, σημειώθηκε νέο τζακ ποτ. Ωστόσο, πέντε τυχεροί κέρδισαν από 319.030 ευρώ και τέσσερα δελτία από 224.897,60 ευρώ. Η σημερινή κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 21:00.

Το Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα. Η κλήρωση γίνεται κάθε Τρίτη (21:15) και Παρασκευή (21:00). Οι συμμετοχές για τις κληρώσεις τόσο της Τρίτης, όσο και της Παρασκευής, κλείνουν στις 19:00. Το σύστημα για νέες συμμετοχές και έναρξη πληρωμών ανοίγει στις 23:00.

Eurojackpot: Πώς μπορώ να εξαργυρώσω το δελτίο

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000 ευρώ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn, αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000 ευρώ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.