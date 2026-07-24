Το εντυπωσιακό φαινόμενο που κατέγραψαν κάτοικοι και τουρίστες.

Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο καιρικό φαινόμενο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κάτοικοι και επισκέπτες της Χαλκιδικής, καθώς υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σιθωνία και τον Κόλπο του Αγίου Όρους.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν στα ανοιχτά της θάλασσας είναι εντυπωσιακές, με δύο υδροστρόβιλους να σχηματίζονται ταυτόχρονα και να δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό πάνω από το νερό. Τα βίντεο δημοσιεύτηκαν από τη σελίδα «Meteology Application», όπου φαίνονται καθαρά οι σχηματισμοί των υδροστρόβιλων, αλλά και ένα ακόμη εντυπωσιακό φαινόμενο, το λεγόμενο funnel cloud.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1325250249764256}

Όπως αναφέρεται στο βίντεο «Διακρίνεται πλήρως σχηματισμένος υδροστρόβιλος (waterspout), ο οποίος συνδέει τη βάση του καταιγοφόρου νέφους με την επιφάνεια του νερού.Αριστερά στην εικόνα: Διακρίνεται χοάνη (funnel cloud), δηλαδή η περιστρεφόμενη στήλη αέρα που κατεβαίνει από το σύννεφο αλλά δεν έχει ακόμη ακουμπήσει ή γίνει ορατή στην επιφάνεια της θάλασσας.»

{https://www.facebook.com/watch/?v=1568710071539043}

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Πρόκειται για μια περιστρεφόμενη στήλη αέρα που κατεβαίνει από τη βάση του νέφους, χωρίς όμως να έχει φτάσει ακόμη στην επιφάνεια της θάλασσας. Όταν ένας τέτοιος σχηματισμός έρθει σε επαφή με το νερό, μπορεί να εξελιχθεί σε υδροστρόβιλο.

Οι υδροστρόβιλοι εμφανίζονται συχνά πάνω από θαλάσσιες περιοχές όταν επικρατούν συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες και, παρότι συνήθως δεν έχουν την ένταση των ανεμοστρόβιλων στη στεριά, μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε μικρά σκάφη που βρίσκονται κοντά.