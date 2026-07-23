Το συμβάν έλαβε χώρα σε παραλία της Χαλκιδικής - Ο ναυαγοσώστης την επανέφερε και το παιδί μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο για εξετάσεις

Συναγερμός σήμανε σε παραθαλάσσια περιοχή του Πολυχρόνου Χαλκιδικής, όταν ένα κοριτσάκι μόλις 2,5 ετών ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της. Το περιστατικό κινητοποίησε αμέσως τους λουόμενους. Στο σημείο έσπευσε ο ναυαγοσώστης της παραλίας, ο οποίος παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες στο ανήλικο κορίτσι. Χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική του παρέμβαση, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Διακομιδή στο «Ιπποκράτειο»

Στο σημείο κατέφθασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε αρχικά το παιδί στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας για την παροχή της πρώτης φροντίδας. Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, το κοριτσάκι ήταν στη θάλασσα με τη μητέρα του και ο πατέρας του ήταν στην παραλία