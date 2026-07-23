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Η φωτιά έχει οριοθετηθεί.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτη (23/07) στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής, κινητοποιώντας τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 σε ξερά χόρτα και καλλιέργιες, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7οχήματα. Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 4 αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Δεν απειλούνται σπίτια ή άλλες υποδομές, ενώ το συμβάν δεν εμπνέει ανησυχία.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.