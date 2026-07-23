Έρευνα διαπίστωσε σύνδεση ανάμεσα στο Πάρκινσον και την παρατεταμένη έκθεση στον θόρυβο από την κίνηση.

Η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο της κίνησης των αυτοκινήτων συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον, διαπίστωσε η μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει για αυτό το θέμα.

Στην έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Jama Neurology, συμμετείχαν 3,1 εκατομμύρια Δανοί από 40 ετών και πάνω και οι επιστήμονες τους παρακολουθούσαν για 18 χρόνια. Ήταν η μεγαλύτερη έρευνα για τον θόρυβο του δρόμου και το Πάρκινσον.

Τι έδειξε η έρευνα για τον θόρυβο του δρόμου και το Πάρκινσον

Οι ερευνητές μοντελοποίησαν την έκθεση στον θόρυβο, στον περισσότερο και λιγότερο εκτεθειμένο εξωτερικό χώρο του σπιτιού κάθε συμμετέχοντα και υπολόγισαν τις διαφορές στο επίπεδο θορύβου.

Το μέγεθος της επίδρασης ήταν μέτριο αλλά σταθερό. Στην πιο εκτεθειμένη πρόσοψη, για κάθε αύξηση κατά 11,5 ντεσιμπέλ στο επίπεδο θορύβου, ο κίνδυνος εμφάνισης Πάρκινσον αυξήθηκε κατά 3% όσο διήρκεσε η μελέτη. Η ύπαρξη ενός ήσυχου μέρους του σπιτιού μπορεί να μετριάσει τη σχέση ανάμεσα στην έκθεση στον θόρυβο της κίνησης και τον υψηλότερο κίνδυνο για Πάρκινσον, σύμφωνα με τα ευρήματα.

Προηγούμενες μελέτες είχαν συνδέσει την αύξηση στις νευρολογικές διαταραχές- συμπεριλαμβανομένου του Πάρκινσον- με την έκθεση σε περιβαλλοντικές τοξίνες. Η νέα έρευνα είναι από τις πρώτες που συνδέει την ηχορύπανση με τη νόσο. Σημειώνεται πως το ένα τρίτο των Ευρωπαίων επηρεάζονται από χρόνια έκθεση σε θόρυβο που υπερβαίνει τα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

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Πηγή: Guardian