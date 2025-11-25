Σύμφωνα με μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «JAMA Neurology», η αποφρακτική υπνική άπνοια που δεν έχει θεραπευτεί μπορεί να οδηγήσει μακροπόθεσμα σε εμφάνιση νόσου Πάρκινσον.

Πρόκειται για μια συχνή πάθηση, κατά την οποία η αναπνοή ενός ατόμου σταματά και ξεκινά επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου, Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο οργανισμός να μην λαμβάνει το καλύτερο δυνατό οξυγόνο.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Υγείας και Επιστημών του Όρεγκον (OHSU) και το Σύστημα Υγειονομικής Περίθαλψης Βετεράνων του Πόρτλαντ, εξέτασαν ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία περισσότερων από 11 εκατομμυρίων βετεράνων του αμερικανικού στρατού, οι οποίοι φαίνεται να έλαβαν φροντίδα από το 1999 έως το 2022.

Μια νέα μελέτη αναδεικνύει σημαντική σύνδεση μεταξύ της ανεπεξέργαστης υπνικής άπνοιας και του κινδύνου ανάπτυξης Πάρκινσον, ακόμη και μετά την λήψη υπόψη παραγόντων όπως η ηλικία, η παχυσαρκία και η υψηλή αρτηριακή πίεση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα άτομα που δεν χρησιμοποίησαν τη συσκευή συνεχούς ροής αέρα CPAP είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν Πάρκινσον σε σύγκριση με εκείνους που ακολούθησαν τη θεραπεία.

«Αν σταματάς να αναπνέεις και τα επίπεδα οξυγόνου δεν είναι φυσιολογικά, τότε πιθανότατα και οι νευρώνες σου δεν λειτουργούν φυσιολογικά. Αν αυτό επαναλαμβάνεται κάθε νύχτα, για χρόνια, μπορεί να εξηγήσει γιατί η αντιμετώπιση του προβλήματος με CPAP χτίζει ανθεκτικότητα απέναντι σε νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως η νόσος Πάρκινσον», σημειώνει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Λι Νέιλσον, επίκουρος καθηγητής Νευρολογίας στο OHSU.