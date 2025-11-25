Η νέα έρευνα ενισχύει την άποψη ότι η μυϊκή μάζα δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης ή φυσικής απόδοσης -είναι θεμελιώδης για τη μακροχρόνια υγεία του εγκεφάλου.

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο προσκήνιο έναν σημαντικό παράγοντα για τη μακροχρόνια υγεία του εγκεφάλου: τη μυϊκήμάζα. Σύμφωνα με πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, τα άτομα με περισσότερους μυς εμφανίζουν πιο αργή εγκεφαλική γήρανση, γεγονός που υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία της διατήρησης της μυϊκής μάζας σε όλες τις ηλικίες.

Τι δείχνει η έρευνα

Η μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε στην ετήσια συνάντηση της Ακτινολογικής Εταιρείας της Βόρειας Αμερικής, ανέλυσε δεδομένα από 1.164 υγιείς ενήλικες με μέση ηλικία 55 ετών. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν MRI εγκεφάλου και ολόκληρου σώματος, καθώς και έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να αξιολογήσουν:

τη μυϊκή μάζα,

τα επίπεδα σπλαχνικού (εν τω βάθει) λίπους,

το υποδόριο λίπος

Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα:

Μεγαλύτερη μυϊκή μάζα = χαμηλότερη «ηλικία» εγκεφάλου.

Παράλληλα, χαμηλότερα επίπεδα σπλαχνικού λίπους συνδέθηκαν επίσης με πιο υγιή εγκεφαλική λειτουργία. Αντίθετα, το υποδόριο λίπος δεν φάνηκε να σχετίζεται με τη γήρανση του εγκεφάλου.

Ο ρόλος των φαρμάκων GLP-1 στην απώλεια μυϊκής μάζας

Καθώς αυξάνεται η χρήση φαρμάκων GLP-1 (όπως Ozempic, Wegovy και Mounjaro) για την απώλεια βάρους, η έρευνα αυτή έρχεται να επισημάνει ένα πιθανό μειονέκτημα:

η απώλεια μυϊκής μάζας παράλληλα με το λίπος.

Μελέτες δείχνουν ότι το 15–40% της συνολικής απώλειας βάρους σε χρήστες των GLP-1 μπορεί να αφορά άλιπη σωματική μάζα —δηλαδή τους μυς. Αυτό δημιουργεί προβληματισμούς σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην εγκεφαλική και συνολική υγεία.

Τι συνιστούν οι ειδικοί

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η ιδανική προσέγγιση για την υποστήριξη της εγκεφαλικής υγείας είναι:

Μείωση σπλαχνικού λίπους

Διατήρηση ή αύξηση της μυϊκής μάζας

Σύμφωνα με ειδικούς, τα άτομα που λαμβάνουν θεραπείες GLP-1 πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε: