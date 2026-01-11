Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη Δώρα είχε πάει στο νεκροταφείο να ανάψει ένα κερί σε τάφο φιλικού της προσώπου και δέχτηκε 14 μαχαιριές από έναν άνδρα, που πήγε να τη ληστέψει.

Σχεδόν εννέα χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία της 32χρονης εφοριακού Δώρας Ζέμπερη το φθινόπωρο του 2017 στο Β’ Νεκροταφείο της Αθήνας, το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση για την αποζημίωση του πατέρα της με 80.000 ευρώ συν τους τόκους, (150.000 ευρώ, συνολικά) λόγω ελλιπών μέτρων ασφαλείας.

Ο 66χρονος, σήμερα, δράστης, καταδικάστηκε σε δις ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ληστεία, και δεν του αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Όμως, η οικογένειά της δεν σταμάτησε την έρευνα για τη δολοφονία της κ. Ζέμπερη.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας της αδικοχαμένης Δώρας με τον συνήγορο του είχαν κάνει αγωγή στον Δήμο Αθηναίων για ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο νεκροταφείο, καθώς ήταν χώρος που ανήκει στην ιδιοκτησία του δήμου.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι υπήρχε ευθύνη και των αρμοδίων του χώρου του νεκροταφείου διότι δεν υπήρχε κανένα μέτρο ασφαλείας. Εξεδόθη η απόφαση του δικαστηρίου που αποζημιώνει τον πατέρα της Δώρας με το ποσό των 80.000 ευρώ συν τους τόκους όλων αυτών των ετών. Το συνολικό ποσό ανέρχεται περίπου σε 150.000 ευρώ», δήλωσε ο δικηγόρος στο STAR.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dflzpdg38r69?integrationId=40599y14juihe6ly}