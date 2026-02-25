Ο Ισίδωρος Κούβελος ανακοίνωσε ότι η ΕΟΕ προχωρά στην ανακαίνιση του Κολυμβητηρίου του Ζαππείου.

Το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Ζαππείου- που είναι κλειστό εδώ και 15 χρόνια- θα ανοίξει, ανακοίνωσε ο Ισίδωρος Κούβελος, καθώς η ΕΟΕ προχωρά σε κλειστό διαγωνισμό προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες στον ερημωμένο χώρο.

Έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια και την υπογραφή δύο μνημονίων συνεργασίας με τον δήμο Αθηναίων- με τον Κώστα Μπακογιάννη επί προεδρίας Σπύρου Καπράλου και με τον Χάρη Δούκα επί ηγεσίας Ισίδωρου Κούβελου- η ΕΟΕ προχωρά τελικά στην ανακαίνιση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου χάρη στη χορηγία της Εθνικής Τράπεζας. Και χωρίς τον δήμο Αθηναίων κατά τα φαινόμενα, παρότι δύο φορές ανακοινώθηκε ότι θα αναλάμβανε τη χρηματοδότηση.

«Με χαρά ανακοινώνουμε ότι θα ανοίξει το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Ζαππείου, χάρη στη χορηγία της Εθνικής Τράπεζας. Από σήμερα η ΕΤΕ είναι ο νέος χρυσός χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Θα προχωρήσουμε σε κλειστό διαγωνισμό, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες ανακαίνισης του εμβληματικού Ολυμπιακού κολυμβητηρίου της Αθήνας, το οποίο, ύστερα από 15 χρόνια ερήμωσης, ανοίγει και θα φιλοξενεί, κατά κύριο λόγο, τις εθνικές ομάδες πόλο και κολύμβησης. Ταυτόχρονα, όμως, θα δώσουμε τη δυνατότητα σε σωματεία και απλούς δημότες να αθλούνται και να το χαίρονται καθημερινά με ασφάλεια», ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΕΟΕ. Τόσο οι δηλώσεις του Ισίδωρου Κούβελου, όσο και η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΕ δεν περιελάμβανε αναφορά στον δήμο Αθηναίων. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από τον δήμο.

Μέσα στο 2027 «έτοιμο» το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο

Ήδη υπάρχει έτοιμη μελέτη για την ανακαίνιση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου του Ζαππείου.

Η Ολομέλεια της ΕΟΕ αποφάσισε να προκηρυχθεί κλειστός διαγωνισμός και από την Ολυμπιακή Επιτροπή εκτιμούν ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2027.

Το έργο- με προϋπολογισμό 6,1 εκατομμύρια ευρώ- εστιάζει στην ενεργειακή αναβάθμιση και την ανακατασκευή των υποδομών που ήδη υπάρχουν. Μεταξύ άλλων οι παρεμβάσεις αφορούν: την πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων, τον βατήρα καταδύσεων, τα υπόγεια κτίρια αποδυτηρίων, γυμναστηρίου και μηχανοστασίου, το αναψυκτήριο, το φυλάκιο, τον υποσταθμό της ΔΕΗ, τις κερκίδες των κριτών, την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας, σύμφωνα με παλιότερη ανακοίνωση της ΕΟΕ.

Τα δύο μνημόνια συνεργασίας με τον δήμο Αθηναίων

Τον Σεπτέμβριο του 2023 ο τότε δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και ο τότε πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για το Ολυμπιακό κολυμβητήριο του Ζαππείου. Αυτό προέβλεπε την παραχώρηση του χώρου από την ΕΟΕ στον δήμο για 25 χρόνια. Ο δήμος Αθηναίων αναλάμβανε την αναβάθμιση, ανακαίνιση και επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου. Ο δήμος θα χρηματοδοτούσε και θα υλοποιούσε το έργο, ενώ θα είχε την ευθύνη συντήρησης του κολυμβητηρίου. Από την πλευρά της, η ΕΟΕ θα είχε μεταξύ άλλων την εποπτεία των εργασιών και θα αναλάμβανε την έκδοση των σχετικών εγκρίσεων.

Δύο χρόνια αργότερα, το σκηνικό επαναλήφθηκε, με άλλα πρόσωπα. Αυτή τη φορά, τον Ιούνιο του 2025, ο Ισίδωρος Κούβελος και ο Χάρης Δούκας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για τον ίδιο χώρο, που απλά είχε μείνει για άλλα δύο χρόνια κλειστός, δίχως να προχωρήσει κάποια εργασία. Ξανά η ΕΟΕ παραχωρούσε τη χρήση για 25 χρόνια στον δήμο, που αναλάμβανε εκ νέου «τη χρηματοδότηση, υλοποίηση και μετέπειτα λειτουργία» του χώρου.

Στις δηλώσεις που είχαν κάνει τότε, ο Ισίδωρος Κούβελος ανέφερε ότι ο Χάρης Δούκας «εξασφάλισε τη χρηματοδότηση αυτού του σπουδαίου έργου». Ο δε δήμαρχος Αθηναίων δήλωνε ότι «σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η διάρκεια κατασκευής του έργου υπολογίζεται σε έναν χρόνο». Και πάλι δεν έγινε τίποτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΟΕ, υπήρχαν καθυστερήσεις από πλευράς του δήμου Αθηναίων, σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση, με συνέπεια να μην γίνεται το επόμενο βήμα. Έτσι, όταν προέκυψε η χορηγία της Εθνικής Τράπεζας, η ΕΟΕ αποφάσισε να προχωρήσει δίχως τον δήμο Αθηναίων. Το Dnews απευθύνθηκε στον δήμο Αθηναίων, για το ζήτημα του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου του Ζαππείου, ωστόσο δεν έλαβε απάντηση.

Πάντως, παρότι τα μνημόνια έμειναν στα χαρτιά, η ΕΟΕ φέρεται διατεθειμένη να συνεργαστεί με τον δήμο Αθηναίων, παραχωρώντας το κολυμβητήριο προκειμένου να αθλούνται ιδιώτες τις πρωινές ώρες, αρκεί να αναλάβει η άλλη πλευρά τη συντήρηση του χώρου.

Το Ολυμπιακό κολυμβητήριο του Ζαππείου

Το 1938, με την υπουργική απόφαση 69400/30-08-1938 των υπουργών Παιδείας και Οικονομικών, παραχωρήθηκε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έκταση περίπου 4.300 τ.μ., μεταξύ της νέας κοίτης του Ιλισσού (λεωφόρος Αρδηττού) και της οδού Ορφανοτροφείου (λεωφ. Βασ. Όλγας), «προς ίδρυσιν και εγκατάστασιν εν αυτή κολυμβητηρίου μετά των συναφών προς το ασκητήριον τούτο χώρων».

Το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Αθηνών κατασκευάστηκε και παραδόθηκε προς χρήση το 1940, οπότε διοργανώθηκαν οι πρώτοι Πανελλήνιοι Αγώνες Κολύμβησης. Η τελευταία ανακαίνιση έγινε τη δεκαετία του 1980, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Οι εργασίες περιλάμβαναν, εκτός από τις ηλεκτρομηχανολογικές αναβαθμίσεις, την αναμόρφωση του κτιρίου του κυλικείου, του βατήρα καταδύσεων, του υποσταθμού, της εισόδου θεατών, της εξέδρας της επιτροπής αγώνων, καθώς και την κατασκευή κερκίδων βιοσώλ (δεν υπάρχουν σήμερα) κατά μήκος και των δύο μεγάλων πλευρών της πισίνας.

Για δεκαετίες αποτέλεσε «σπίτι» των εθνικών ομάδων έως περίπου το 2010, όταν έκλεισε, λόγω παλαιότητας και υψηλού κόστους λειτουργίας.