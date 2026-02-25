Τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη οι μαθητές διαδηλώνουν μαζικά και λένε «το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί».

Συγκέντρωση για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη προγραμματίζουν μαθητές και φοιτητές στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις την επικράτειας αύριο, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Το συλλαλητήριο για την Αθήνα έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια, με συμμετοχή μαθητικών και φοιτητικών συλλόγων, οι οποίοι καλούν σε μαζική παρουσία με κεντρικό αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης και τη διασφάλιση ασφαλών δημόσιων μεταφορών. Στο κάλεσμα τονίζεται ότι τρία χρόνια μετά την τραγωδία, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα σχετικά με τις ευθύνες και την ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών ασφάλειας στον σιδηρόδρομο. Οι διοργανωτές επισημαίνουν την ανάγκη να μην υπάρξει συγκάλυψη και να ληφθούν μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της χώρας, στο πλαίσιο πανελλαδικού συντονισμού μαθητικών και φοιτητικών φορέων.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας στη σχετική ανακοίνωσή της τονίζει «Τώρα δυναμώνουμε τον αγώνα μας για τη ζωή μας και το μέλλον μας, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή για τους νεκρούς των Τεμπών. Καλούμε τα 15μελή των σχολείων να συνεδριάσουν, να οργανώσουν συνελεύσεις των σχολείων, ενημερώσεις των τάξεων, με κάθε τρόπο όλοι οι μαθητές συζητάμε και προχωράμε σε κλειστά σχολεία με διήμερες καταλήψεις 26 και 27 Φλεβάρη. 26 Φλεβάρη, 12:00 μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, 28 Φλεβάρη, συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια των εργαζόμενων!»

Σε δηλώσεις του στο Dnews μαθητής της Γ Λυκείου δήλωσε ότι «συμπληρώνονται τρία χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη. Τρία χρόνια από ένα έγκλημα που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Ως μαθητές, ως νέοι άνθρωποι, δεν μένουμε αμέτοχοι. Δεν ξεχνάμε. Δεν σιωπούμε. Καλούμε όλους τους μαθητές της χώρας να σταθούμε μαζί, με σεβασμό και υπευθυνότητα, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων και απαιτώντας ένα ασφαλέστερο μέλλον.»

Στο πλευρό των μαθητών και οι καθηγητές με 4ωρες στάσεις εργασίας

Οι καθηγητές στηρίζουν τις αυριανές μαθητικές κινητοποιήσεις για τα Τέμπη και ήδη η πλειονότητα των ΕΛΜΕ έχει ανακοινώσει κυλιόμενες στάσεις εργασίας από 11.00 έως 14.00, διάρκειας 1, 2 ή 3 ωρών ώστε εκπαιδευτιικοί και μαθητές να δώσουν το παρών στα προγραμματισμένα συλλαλητήρια. Μάλιστα οι ΕΛΜΕ τονίζουν την αναγκαιότητα για την όσο το δυνατόν μαζικότερη συμμετοχή. Η απόφαση των ΕΛΜΕ για στάσεις εργασίας επιτρέπει στους μαθητές να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις χωρίς τον φόβο απουσιών για τις διδακτικές ώρες όσων καθηγητών ακολουθήσουν την πρόταση των ΕΛΜΕ. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της ΕΛΜΕ Πειραιά όπου ήδη έχει ανακοινώσει στάση εργασίας και την Πέμπτη και την Παρασκευή από τις 11:00 έως τις 14:00.

Ξεσηκωμός σε Γυμνάσια και Λύκεια για τα Τέμπη: Τι ισχύει για «κλειστά σχολεία» στις 26 και 27 Φεβρουαρίου: Η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας

Την ίδια ώρα, από το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει απόφαση για κλειστά σχολεία σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα σχολεία, σύμφωνα με την επίσημη θέση, θα λειτουργήσουν κανονικά τόσο στις 26 όσο και στις 27 Φεβρουαρίου και θα τηρηθεί απουσιολόγιο. Σε περίπτωση που σε κάποια σχολική μονάδα πραγματοποιηθεί κατάληψη, προβλέπεται η δυνατότητα ενεργοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε τα μαθήματα να διεξαχθούν διαδικτυακά. Είναι, όμως, και επιλογή των μαθητών πώς θα δράσουν μετά από συνεδρίαση των μαθητικών συμβουλίων, καθώς υπάρχει και το σχετικό κάλεσμα της Επιτροπής Μαθητών Αθήνας.

Κλειστός ο Εθνικός Κήπος ανήμερα του συλλαλητηρίου της Πέμπτης (26/2)

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι με εντολή της Αστυνομίας ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου. Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων στο κέντρο της Αθήνας.