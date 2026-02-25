Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δίνουν ραντεβού στο συλλαλητήριο του Σαββάτου στο Σύνταγμα με την ΟΙΕΛΕ να κηρύσσει 24ωρη απεργία.

Το ορόσημο της τρίτης επετείου της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών οδήγησε την ΟΙΕΛΕ στην απόφαση για 24ωρη απεργία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου για τους εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού τομέα, τόσο σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης (Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικά ΣΑΕΚ, Κέντρα Μελέτης) όσο και σε δομές τυπικής εκπαίδευσης, όπου ασκείται οποιαδήποτε εκπαιδευτική λειτουργία (υποστηρικτικά τμήματα, τμήματα ξένων γλωσσών/πληροφορικής, αθλητικές και καλλιτεχνικές δράσεις, εξεταστικές διαδικασίες).

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ «Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια των συνδικάτων σε όλη τη χώρα και να στηρίξουν τις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Τρία χρόνια μετά, δεν υπάρχει δικαίωση για τις ψυχές των 57 θυμάτων. Η εγκληματική ανεπάρκεια του κράτους, οι αποικιοκρατικού τύπου ιδιωτικοποιήσεις, οι μικροκομματικές πολιτικές, η ρουσφετολογία και η ανικανότητα των αρμοδίων συνεχίζουν να αποτελούν μέρος της δημόσιας ζωής, με σύνθημα «τα κέρδη πάνω από τις ζωές μας».

Οι πάγιες διεκδικήσεις της ΟΙΕΛΕ

«Ως εκπαιδευτικοί, έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τη νέα γενιά. Δεν ανεχόμαστε να τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών μας. Έχουμε, μάταια, κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για σοβαρές εστίες κινδύνου στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Στα ανεξέλεγκτα Κέντρα Μελέτης που το κράτος αρνείται να εποπτεύσει και να ρυθμίσει. Στα summer camps που διοργανώνουν δομές, όπως τα παράνομα Κέντρα Μελέτης ή Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ή ακόμη και παιδότοποι χωρίς να τηρούνται στοιχειώδεις προβλέψεις. Στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, όπου οι συνάδελφοι εργάζονται συχνά ακόμη και πάνω από 10 ώρες την ημέρα με αποτέλεσμα ένα ανθρώπινο λάθος να είναι εξαιρετικά πιθανό. Στις μεταφορές μαθητών προς και από δομές ιδιωτικής εκπαίδευσης χωρίς πιστοποιημένα οχήματα και οδηγούς, με αποτέλεσμα κάθε μέρα εκατοντάδες παιδιά να τίθενται σε κίνδυνο.

Απαιτούμε:

⦁ Ψήφιση νόμου για τα απολύτως ανέλεγκτα Κέντρα Μελέτης εδώ και τώρα.

⦁ Ισχυρή εποπτεία σε ολόκληρη την ιδιωτική εκπαίδευση για την τήρηση του ωραρίου και των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών

⦁ Έλεγχος των μεταφορών των παιδιών, κυρίως από Κέντρα Μελέτης, Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

⦁ Αλλαγή της ρύθμισης για την απλή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σε δομές ιδιωτικής εκπαίδευσης με δύναμη μαθητών κάτω από 75. Υποχρεωτικός έλεγχος όλων των κτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών.

Απεργούμε:

⦁ Για Κράτος Δικαίου

⦁ Για ανεξάρτητη Δικαιοσύνη

⦁ Για την τιμωρία των ενόχων, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται

⦁ Για δημόσια αγαθά υπό τον έλεγχο της κοινωνίας

⦁ Για να έχουν οι νέοι άνθρωποι μέλλον και ελπίδα»

24ωρη απεργία: Πώς θα γίνουν τα μαθήματα σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Είναι στην ευχέρεια κάθε ιδιωτικού εκπαιδευτικού πώς θα κινηθεί ανήμερα της απεργίας αλλά μέχρι στιγμής από πλευράς Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών δεν έχει ανακοινωθεί προς το παρόν απεργία και αναστολή των μαθημάτων.Με τα δεδομένα αυτά τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά παρά την απεργία των εκπαιδευτικών και η διεύθυνση της κάθε δομής θα χειριστεί τυχόν κενά που θα προκύψουν από την συμμετοχή εκπαιδευτικών στην απεργία.