Η Atlantic SEE LNG Trade εξασφάλισε τέσσερις νέες εμπορικές συμφωνίες για την αγοραπωλησία αμερικανικού LNG σε τέσσερις χώρες της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης, με διάρκεια που φτάνει έως και τα 20 έτη.

Οι νέες εμπορικές συμφωνίες της Atlantic SEE LNG Trade για την αγοραπωλησία αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη καθιστούν σταδιακά πραγματικότητα τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο της Ευρώπης, επισημαίνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Όπως τονίζεται, πέρα από την ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακής τροφοδοσίας των χωρών της ευρύτερης περιοχής, ο διάδρομος δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο υπουργικής συνόδου για τη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία, που διοργανώθηκε στην Ουάσιγκτον από τον Λευκό Οίκο και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ (NEDC), η Atlantic SEE LNG Trade εξασφάλισε τέσσερις νέες εμπορικές συμφωνίες για την αγοραπωλησία αμερικανικού LNG σε τέσσερις χώρες της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης, με διάρκεια που φτάνει έως και τα 20 έτη. Στην εταιρεία συμμετέχει ο Όμιλος AKTOR με ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%.

Τις συμφωνίες υπέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade και επικεφαλής του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, κ. Doug Burgum, του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, καθώς και της Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κυρίας Kimberly Guilfoyle. Όπως σημειώνεται, ο κ. Εξάρχου αναμένεται να έχει σήμερα, Τετάρτη, συναντήσεις στον Λευκό Οίκο με Αμερικανούς αξιωματούχους, με αντικείμενο τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο.

Με βάση τις συμφωνίες, η Atlantic SEE LNG Trade θα προμηθεύει με LNG τη δημόσια εταιρεία Bulgargaz της Βουλγαρίας με ποσότητα 1,5 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως, τη Naftogaz της Ουκρανίας με 1 δισ. κυβικά μέτρα τον χρόνο, το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας με έως και 1 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, καθώς και τις εταιρείες Aluminij Industries και M.T. Abraham Group της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης με 0,5 δισ. κυβικά μέτρα τον χρόνο.

Η διαδικασία ωρίμασης του Κάθετου Διαδρόμου, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες εξελίξεις στη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία, φέρνει στο προσκήνιο τις μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγονται για την ελληνική οικονομία στην Ανατολική Ευρώπη, ενόψει και της σταδιακής απαγόρευσης της χρήσης ρωσικού φυσικού αερίου, συνεχίζει η ανακοίνωση. Ήδη, η Atlantic SEE LNG Trade αξιολογεί τη συμμετοχή της σε έργα ενεργειακών υποδομών που θεωρούνται απαραίτητα για την πλήρη ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου, όπως πλωτές μονάδες αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG (FSRU), έργα ενίσχυσης της χωρητικότητας υφιστάμενων ή και νέων αγωγών φυσικού αερίου, καθώς και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο.

Όπως επισημαίνεται, οι μακροχρόνιες συμβάσεις αγοραπωλησίας εξασφαλίζουν, πέρα από σταθερές και προβλέψιμες τιμές, και σταθερή ζήτηση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση νέων έργων υποδομών, ώστε το LNG να καλύπτει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, η διατλαντική ενεργειακή συνεργασία ενισχύει την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, ενώ η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε κομβικό παράγοντα, λειτουργώντας ως ενεργειακός κόμβος για μια αγορά που δυνητικά προσεγγίζει τους 100 εκατ. καταναλωτές.

Πρόκειται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, για έναν στόχο που μπορεί να δημιουργήσει για πρώτη φορά στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας ένα σπάνιο βάθος αγοράς, τόσο ενόψει της πανευρωπαϊκής απαγόρευσης του ρωσικού φυσικού αερίου όσο και στο πλαίσιο της αμερικανικής στρατηγικής για την ανάδειξη της Ελλάδας σε βασικό ενεργειακό κόμβο της περιοχής.