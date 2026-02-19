Υπερκαλύφθηκε από τη δεύτερη ημέρα η ομολογιακή έκδοση των 250 εκατ. ευρώ της Capital Clean Energy Carriers, με ισχυρή συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών και επιτόκιο έως 4,05%.

Ολοκληρώθηκε ουσιαστικά από τη δεύτερη κιόλας ημέρα της διαδικασίας η δημόσια προσφορά για την ομολογιακή έκδοση ύψους 250 εκατ. ευρώ της Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς η ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οδήγησε στην πλήρη κάλυψη του ζητούμενου ποσού ήδη από τις πρώτες ώρες της δεύτερης ημέρας, πριν ακόμη εκπνεύσει η προθεσμία της προσφοράς.

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι αξιολογούν ως ελκυστικό το προσφερόμενο επιτόκιο, το οποίο διαμορφώνεται σε εύρος μεταξύ 3,75% και 4,05%. Η εικόνα αυτή ενισχύει τη δυναμική της έκδοσης, σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον για εταιρικά ομόλογα με σαφές επιχειρηματικό αποτύπωμα παραμένει ισχυρό.

Η Capital Clean Energy Carriers δραστηριοποιείται στη μεταφορά LNG, λοιπών αερίων, εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιήσει στρατηγική σταδιακής αποεπένδυσης από τον τομέα των containerships. Ήδη έχει πωλήσει ή συμφωνήσει να πωλήσει το σύνολο των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, πλην ενός, μεταφέροντας το επιχειρηματικό βάρος στα πλοία μεταφοράς LNG και ενεργειακών φορτίων.

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, η εταιρεία θα αντλήσει καθαρά κεφάλαια ύψους 242,5 εκατ. ευρώ. Από αυτά, ποσό 152,0 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 62,7%, θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή υφιστάμενου ομολόγου της θυγατρικής CPLP Shipping Holdings PLC, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Επιπλέον, 70,0 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 28,9% θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος πλοίων που βρίσκονται υπό ναυπήγηση και έχουν αποκτηθεί από θυγατρικές της εκδότριας, ενώ 20,5 εκατ. ευρώ, ή 8,4%, θα καλύψουν ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το τελικό ύψος της έκδοσης και θα προχωρήσουν στην κατανομή των ομολογιών στους επενδυτές. Τουλάχιστον το 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών, ενώ ποσοστό έως 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών. Για τον τελικό προσδιορισμό της κατανομής θα συνεκτιμηθούν, μεταξύ άλλων, η ζήτηση από τους ειδικούς επενδυτές, η υπερβάλλουσα ζήτηση των ιδιωτών επενδυτών πέραν του ελάχιστου ποσοστού, το πλήθος των αιτήσεων κάλυψης, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης συνθηκών ομαλής διαπραγμάτευσης των ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η Capital Clean Energy Carriers Corp. αποτελεί διεθνή ναυτιλιακό όμιλο με παρουσία στην ποντοπόρο ναυτιλία και στις αγορές μεταφοράς LNG, λοιπών αερίων, εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου. Τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει σε στρατηγική αναδιάρθρωση, με στόχο τη διαμόρφωση ενός περισσότερο εξειδικευμένου και ενεργειακά προσανατολισμένου ναυτιλιακού προφίλ.

