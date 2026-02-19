Η Μαρία Ηλιάκη μίλησε για τη συμμετοχή της στην κριτική επιτροπή του εθνικού τελικού της Eurovision και απάντησε στις αντιδράσεις και τα αρνητικά σχόλια.

Η Μαρία Ηλιάκη, η οποία συμμετείχε στην κριτική επιτροπή του εθνικού τελικού για τη Eurovision, απάντησε σήμερα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στα αρνητικά σχόλια και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συμμετοχή της.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», η παρουσιάστρια επισήμανε πως έχει μάθει «να κλείνει τα αυτιά» της, ενώ αποκάλυψε πως η ΕΡΤ, της πρότεινε να συμμετάσχει.

«Ήταν τρεις υπέροχες βραδιές, τη μία την έζησα και από κοντά ως μέλος της επιτροπή. Ήταν πολύ ωραία η ιδέα της ΕΡΤ να βάλει αυτούς τους τρεις μαζί. Ήταν ωραία η ιδέα για την Κατερίνα Βρανά, ωραίες σκηνικές παρουσίες και φωνές. Εγώ το απόλαυσα…», είπε αρχικά σχολιάζοντας τις τρεις βραδιές του Sing for Greece.

Όταν ο δημοσιογράφος είπε στην Μαρία Ηλιάκη πως η παρουσία της στον εθνικό τελικό ξάφνιασε το κοινό, τότε η ίδια απάντησε: «Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα; Το ξεπεράσατε μετά, το ξάφνιασμα; Εντάξει, συνήλθατε; Ήταν δύσκολη διαδικασία, γιατί έπρεπε να είσαι συγκεντρωμένος, να ακούς καλά από τα ακουστικά σου. Δεν το είχα ξανακάνει, αλλά το απόλαυσα με όλη τη συνέπεια και την ευθύνη που είχε όλο αυτό».

Σε δεύτερο χρόνο, η Μαρία Ηλιάκη, εξήγησε το λόγο που κανείς δεν γνώριζε πως θα συμμετάσχει στην επιτροπή: «Με πήραν από την ΕΡΤ και μου το πρότειναν, είπα αμέσως ναι. Δεν το ήξερε κανείς, ούτε ο Κρατερός, δεν μπορούσα να το πω. Υπήρχε εντολή ότι η κριτική επιτροπή δεν πρέπει να μαθευτεί πριν τον τελικό».

Όσον αφορά τις αρνητικές κριτικές που δέχτηκε απάντησε: «Έχω μάθει να κλείνω τα αυτιά μου σε όσα ακούγονται, μετά από τόσα χρόνια αλλιώς δεν γίνεται. Κάποια πράγματα καλό είναι να μην ακούς. δεν επηρεάζομαι, ανάλογα ποιος τα λέει και πόσο σε ενδιαφέρει αυτός που τα λέει».

