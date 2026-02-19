Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Το Σόι Σου».
Ο Χαμπέας αρχίζει να αγχώνεται για τα έσοδα του μαγαζιού, και η Χαρούλα αποφασίζει να τον βοηθήσει κάνοντάς του μια έκπληξη: με τη βοήθεια του Νάσου, της Μπέλας, του Διονύση και του Μιχάλη, αποφασίζουν να κυκλοφορήσουν στην αγορά ένα λουκάνικο που θα κάνει τον Χαμπέα περήφανο και τα έσοδα του μαγαζιού να αυξηθούν: τον περήφανο Μωριά!
{https://www.youtube.com/watch?v=k70sh1yslZo}
Κι ενώ όλα κυλούν ομαλά, κι ακόμα και ο Χαμπέας ενθουσιάζεται με την ιδέα όταν την ανακοινώνουν, ο Μπάκας δεν έχει πει την τελευταία του λέξη.
Ούτε και ο μικρός Βαγγελάκης!
{https://www.instagram.com/p/DU8NXFpDA8T/}