Ο διάσημος ηθοποιός βρίσκεται στο νησί για τα γυρίσματα ταινίας.

Στη χώρα μας βρίσκεται ο Μπραντ Πιτ και συγκεκριμένα στην Ύδρα, για τα γυρίσματα ταινίας.

Ο Μπραντ Πιτ πριν φύγει για την Ύδρα διέμενε στην Αθήνα σε Airbnb και στην Ύδρα, σύμφωνα με την εκπομπή Buongiorno, αναμένεται να μείνει σε σπίτι εφοπλιστή.

Η επιλογή της Ύδρας δεν είναι τυχαία, καθώς το νησί προσφέρει μοναδικά φυσικά τοπία και αυθεντική αρχιτεκτονική που ταιριάζουν απόλυτα στο κινηματογραφικό ύφος της ταινίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο νησί για να τον καλωσορίσει θα βρεθεί και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

The Riders: Τι θα δούμε στην ταινία

Ο Μπραντ Πιτ θα ενσαρκώσει τον κύριο χαρακτήρα, τον Fred Scully, έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.

Πρόκειται για διεθνή κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δυνατό δραματικό φιλμ.

Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

