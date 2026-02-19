Το Νέο Μεξικό ερευνά καταγγελία για θαμμένα πτώματα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν

Το υπουργείο Δικαιοσύνης του Νέου Μεξικού ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι διερευνά καταγγελία η οποία προέκυψε από έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε διατάξει την ταφή δύο κοριτσιών έξω από το ράντσο που διατηρούσε σε απομονωμένη περιοχή στο Νέο Μεξικό.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης του Νέου Μεξικού, Λόρεν Ροντρίγκεζ, δήλωσε ότι «Διερευνούμε αυτή την καταγγελία και προχωρούμε σε ευρύτερη επανεξέταση υπό το φως της τελευταίας δημοσιοποίησης εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ». Επίσης, υπογράμμισε ότι ζητήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ η μη λογοκριμένη (unredacted) έκδοση του email του 2019 που αναφέρει την καταγγελία.

Μία ημέρα νωρίτερα, το νομοθετικό σώμα της Πολιτείας του Νέου Μεξικού ξεκίνησε την πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα για τις κατηγορίες ότι ο Έπσταϊν κακοποιούσε σεξουαλικά κορίτσια και γυναίκες στο «Ράντσο Ζορό», περίπου 48 χιλιόμετρα νότια της Σάντα Φε, για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Η πίεση από Δημοκρατικούς νομοθέτες για πλήρη διαλεύκανση των εγκλημάτων του Έπσταϊν έχει εξελιχθεί σε σημαντική πολιτική πρόκληση για τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

«Στραγγαλίστηκαν κατά τη διάρκεια σεξουαλικής πράξης»

Το λογοκριμένο email του 2019, που περιλαμβάνεται στην πιο πρόσφατη δημοσιοποίηση εγγράφων για την υπόθεση Έπσταϊν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, είχε σταλεί λίγους μήνες μετά τον θάνατό του στον Eddy Aragon, ραδιοφωνικό παραγωγό στο Νέο Μεξικό, ο οποίος είχε αναφερθεί στο «Ράντσο Ζορό» στην εκπομπή του.

Ο αποστολέας, που ισχυριζόταν ότι ήταν πρώην εργαζόμενος στο ράντσο, ζητούσε πληρωμή με ένα bitcoin σε αντάλλαγμα για βίντεο τα οποία, σύμφωνα με το email, είχαν ληφθεί από το σπίτι του Έπσταϊν και τον έδειχναν να έχει σεξουαλικές επαφές με ανήλικα άτομα.

Ο Aragon δήλωσε ότι θεώρησε το email αυθεντικό και το προώθησε αμέσως στο FBI. Ανέφερε ότι δεν έλαβε καμία πληρωμή ούτε είχε περαιτέρω επικοινωνία με τον αποστολέα.

Σύμφωνα με το λογοκριμένο μήνυμα, δύο αλλοδαπά κορίτσια θάφτηκαν «κάπου στους λόφους έξω από το ράντσο» κατ’ εντολή του Έπσταϊν και πέθαναν «από στραγγαλισμό κατά τη διάρκεια βίαιης, φετιχιστικής σεξουαλικής πράξης».

Έκθεση του FBI του 2021, η οποία επίσης περιλαμβάνεται στη νέα δημοσιοποίηση εγγράφων, αναφέρει ότι ο Aragon επισκέφθηκε γραφείο της υπηρεσίας για να καταγγείλει το email, το οποίο περιείχε επτά βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης και την τοποθεσία ταφής δύο αλλοδαπών κοριτσιών στο ράντσο, με αντάλλαγμα ένα bitcoin.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης είχε προειδοποιήσει πέρυσι ότι ορισμένα από τα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την έρευνα για τον Έπσταϊν «περιέχουν αναληθείς και εντυπωσιοθηρικούς ισχυρισμούς», καθώς και ανώνυμες καταγγελίες που δεν επιβεβαιώθηκαν από τους ερευνητές ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, κρίθηκαν ψευδείς.

Ο Έπσταϊν, το 1993, είχε μισθώσει περίπου 1.243 στρέμματα γύρω από το ράντσο. Οι μισθώσεις ακυρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν διαπιστώθηκε ότι ο Έπσταϊν δεν χρησιμοποιούσε τη γη για κτηνοτροφία ή γεωργία αλλά ως ζώνη απομόνωσης γύρω από την ιδιοκτησία του.

Ο Έπσταϊν πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 2019. Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε αυτοκτονία.

Με πληροφορίες από Reuters